พาราไดซ์ พาร์ค ชวนชมโขนรามเกียรติ์ ตอน ‘ศึกพรหมาสตร์’

พาราไดซ์ พาร์ค ศูนย์การค้าในเครือเอ็ม บี เค พาคุณมาสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งศิลปวัฒนธรรมไทยผ่านการแสดงโขนนาฏยศาสตร์แห่งแผ่นดิน ที่ถ่ายทอดความงดงาม ทรงพลัง และเปี่ยมด้วยคุณค่าทางจิตใจ กับงาน PARADISE PARK KHON THE THEATER สำหรับเดือนพฤศจิกายน พบกับการแสดง โขนรามเกียรติ์ ชุด ศึกพรหมาสตร์ ที่กล่าวถึงการต่อสู้ระหว่าง “อินทรชิต” โอรสของทศกัณฐ์ ผู้ครอบครองอาวุธวิเศษ “พรหมาสตร์” กับ “พระราม” และ “พระลักษมณ์” ซึ่งเป็นการรบแห่งพลังอาวุธศักดิ์สิทธิ์ ความกล้าหาญ ตลอดจนความเสียสละและความจงรักภักดีของ “หนุมาน” ที่ออกติดตามหายาวิเศษมาชุบชีวิตพระรามและพระลักษมณ์ให้ฟื้นคืนมา ซึ่งแสดงให้เห็นความกล้าหาญ ความจงรักภักดี และชัยชนะของความดีเหนือความชั่ว อีกทั้งการแสดงโขนชุดนี้ผสมผสานศิลปะการร่ายรำอันงดงาม เครื่องแต่งกายประณีต ดนตรีไทยบรรเลงสด แสง สี เสียง ถ่ายทอดความสวยงามและเสน่ห์ของโขนไทยอย่างสมบูรณ์แบบ
พร้อมกันนี้ ในช่วงเปิดการแสดงพบกับการแสดงพิเศษชุด “รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผู้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขแห่งพสกนิกรชาวไทยตลอดพระชนมชีพ และทรงมีพระมหากรุณาธิคุณในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่ตราบจนปัจจุบัน โดยเฉพาะ “โขน” อันเป็นนาฏศิลป์ชั้นสูงของชาติ ทรงมีพระราชดำริให้อนุรักษ์ ฟื้นฟู และถ่ายทอดองค์ความรู้ให้เยาวชนรุ่นใหม่ เพื่อสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่านี้ให้ยั่งยืนสืบไป
มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานมรดกแห่งศิลปะการแสดงไทย และสัมผัสความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมไทยพร้อมเก็บภาพความทรงจำสุดพิเศษ ที่งาน PARADISE PARK KHON THE THEATER ในวันพุธที่ 19 พฤศจิกายน 2568 ณ ชั้น 1 ลานรอยัลพาร์ค พลาซ่า ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค การแสดงออกเป็น 2 รอบ เวลา 14.00 น. และ 17.30 น. (รอบละ 60 นาที) ชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เอ็ม บี เค คอนแทคท์เซ็นเตอร์ 1285 พร้อมติดตามกิจกรรม และโปรโมชันดี ๆ ของศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค ได้ที่ www.paradisepark.co.th หรือเฟซบุ๊กเพจ Paradise Park อินสตาแกรม paradisepark_th และยูทูป paradiseparkchannel