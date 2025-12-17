หลายพื้นที่ บูรณาการทุกภาคส่วน ปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม รับคริสต์มาส–ปีใหม่ 2569

ลพบุรี - ผู้ว่าฯ ในหลายพื้นที่ในภาคกลาง ปล่อยแถวระดมกำลังกวาดล้างอาชญากรรมเชิงรุก ก่อนช่วงคริสต์มาสและวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่ 2569 ผนึกกำลังตำรวจหลายหน่วย ฝ่ายปกครอง และภาคประชาชน สร้างความปลอดภัยและความอุ่นใจให้ประชาชน พร้อมช่วยเข้าโครงการ “ฝากบ้านไว้กับตำรวจ” โดยใช้เทคโนโลยีและการมีส่วนร่วมของประชาชน
เมื่อเวลา 17.00 น. วันนี้( 17 ธ.ค.) ณ บริเวณหน้ากองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมก่อนช่วงวันคริสต์มาสและวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่ 2569 โดยมี พล.ต.ต.ยรรยง สันติปรีชาวัฒน์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจจากหลากหลายหน่วยงานเข้าร่วม
ประกอบด้วย ตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี ตำรวจทางหลวง ตำรวจท่องเที่ยว ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ตำรวจสันติบาล ฝ่ายปกครองจังหวัดลพบุรี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หน่วยสนับสนุน และอาสาสมัครภาคประชาชน รวมกำลังทั้งสิ้น 271 นาย
การปล่อยแถวในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของแผนปฏิบัติการเชิงรุก เพื่อสร้างความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดลพบุรีในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2569 โดยมุ่งเน้นมาตรการที่ครอบคลุมและเข้มข้น เพื่อป้องกันอาชญากรรมที่อาจเกิดขึ้น และลดปัจจัยเสี่ยงด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
สำหรับมาตรการสำคัญที่ดำเนินการ ประกอบด้วย การปิดล้อมตรวจค้นเป้าหมายสำคัญ เพื่อปราบปรามผู้กระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติด อาวุธปืนผิดกฎหมาย และบุคคลตามหมายจับ การตั้งจุดตรวจและจุดสกัดบนเส้นทางคมนาคมหลักและพื้นที่เสี่ยง เพื่อป้องกันเหตุร้ายและลดอุบัติเหตุทางถนน
นอกจากนี้ ยังได้ดำเนินโครงการ “ฝากบ้านไว้กับตำรวจ” โดยใช้เทคโนโลยีและการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในพื้นที่พักอาศัยช่วงที่เจ้าของบ้านเดินทางไปต่างจังหวัดหรือท่องเที่ยว รวมถึงการป้องกันเหตุในเชิงรุก ด้วยการจัดเจ้าหน้าที่สายตรวจลงพื้นที่ชุมชน สร้างความสัมพันธ์อันดีกับประชาชน พร้อมให้คำแนะนำในการป้องกันอาชญากรรม
นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี กล่าวว่า เทศกาลปีใหม่เป็นช่วงเวลาแห่งความสุขของประชาชน การบูรณาการความร่วมมือในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนสามารถเฉลิมฉลองเทศกาลได้อย่างปลอดภัย อุ่นใจ และเชื่อมั่นในการทำงานของเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลัง
ทั้งนี้ ตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขอความร่วมมือประชาชน หากพบเบาะแสหรือข้อมูลเกี่ยวกับอาชญากรรม สามารถแจ้งได้ที่สายด่วน 191 หรือ 1599 ตลอด 24 ชั่วโมง
ตำรวจชัยนาทปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมเพื่อความปลอดภัยของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่
ที่บริเวณหน้าที่ทําการตํารวจภูธรจังหวัดชัยนาท นายภูมิวัชร์ อุดมทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธีปล่อย แถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมในช่วงวันคริสต์มาสและเทศกาลปีใหม่ ประจําปี 2569 โดยมีเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆ ได้แก่ ตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาท, กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรจังหวัดชัยนาท, ฝ่ายปกครองส่วนท้องถิ่น, อาสารักษาดินแดน, อาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญู, อาสาสมัครตํารวจชุมชน,อาสาสมัครจราจร, ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 16, โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร, ตํารวจทางหลวง ตํารวจตรวจคนเข้าเมือง, พิสูจน์หลักฐาน รวมกําลังพลทั้งสิ้น 277 นาย รถยนต์ 30 คัน และรถจักรยานยนต์ 10 คัน มาร่วมปล่อยแถวระดมกวาดล้างในครั้งนี้
ทั้งนี้ในระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2568 - 4 มกราคม 2569 เป็นช่วงวันคริสต์ มาสและเทศกาลขึ้นปีใหม่ที่หน่วยงานราชการและเอกชนต่างๆ หยุดทําการติดต่อกันหลายวัน โดยในช่วงดังกล่าวจะมีประชาชนเดินทางกลับภูมิลําเนา และเดินทางไปพักผ่อนตามสถานที่ ต่างๆ ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ อีกทั้งจะมีการจัดกิจกรรมรื่นเริงขึ้นในหลายพื้นที่ ซึ่งอาจจะทําให้เกิดปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน สํานักงานตํารวจแห่งชาติ และตํารวจภูธรภาค 1 ได้กําหนดให้ตํารวจภูธรทุกจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ จัดให้มีการระดมกวาดล้างอาชญากรรมในช่วงเทศกาลดังกล่าว เพื่อเป็นการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม การรักษาความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยว ในพื้นที่รับผิดชอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิ ภาพ