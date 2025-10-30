ปทุมฯฟิตปล่อยแถว ตร.ป้องรามฯอาชญากรรม เทศกาล ฮาโลวีน-ลอยกระทง

ผู้ว่าปทุมธานี พร้อมด้วย ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี ปล่อยแถวกวาดล้างอาชญากรรม ช่วงเทศกาลฮาโลวีนและประเพณีลอยกระทงปี 2568
วันที่ 30 ตุลาคม 2568 ที่บริเวณลานจอดรถห้างแม็คโคร ถนนปทุมธานี-สามโคก ตำบลบ้านฉาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี นายเอกวิทย์ มีเพียร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานพิธี ปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม ช่วงเทศกาลฮาโลวีนและประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2568
โดย พล.ต.ต.พีรพล โชติกเสถียร ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี นำกำลังพลเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.สืบสวน ภ.จว.ปทุมธานี และ ตร.ในสังกัด ภ.จว.ปทุมธานี ทุก สภ.ฯ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ,ราชการส่วนท้องถิ่น;อาสาสมัครตำรวจชุมชน ,เจ้าหน้าที่ตำรวจศูนย์พิสูจน์หลักฐาน1 เจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวง ,ตำรวจท่องเที่ยว, ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองปทุมธานี, ตำรวจสันติบาล และตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี ,กอรมน.จังหวัดปทุมธานี ,ป้องกันจังหวัดปทุมธานี,อาสาสมัครมูลนิธิฯในพื้นที่จังหวดปทุมธานี สนธิกำลังร่วมกับ ฝ่ายปกครอง กำนัน ,ผญบ, ปภ.จ.ปทุมธานี อส.อปพร. มูลนิธิกู้ภัย ฯและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วม 200 นาย รถยนต์25คัน รถจักรยานยนต์45 คัน เข้าร่วมพิธีปล่อยแถวในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียง โดยมี พ.ต.อ.วิวัฒน์ อัศวะวิบูลย์ ผกก.สภ.เมืองปทุมธานี กล่าวรายงาน
ด้านนายเอกวิทย์ มีเพียร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า สืบเนื่องจาก ในวันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม 2568 เป็นวันฮาโลวีนและวันพุธที่ 5 พฤศจิกายน 2568 เป็นวันลอยกระทง ซึ่งรัฐบาล ได้มีการส่งเสริมจัดกิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี 2568 โดยในท้องถิ่นต่าง ๆ ได้มีการรณรงค์ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น รวมถึงการรักษาสืบสานวัฒนธรรม ซึ่งคาดว่าจะมีประชาชนและนักท่องเที่ยวมาเข้าร่วมกิจกรรมทั้งในวันฮาโลวีนและวันลอยกระทงจำนวนมาก ดังนั้น กระทรวงมหาดไทย และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงได้มีคำสั่ง มาตรการในการ ดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว เพื่อป้องกันการก่อเหตุอาชญากรรม ดูแลปัญหาการจราจรที่อาจติดขัด แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนรำคาญและอันตรายที่เกิดจากการเล่นดอกไม้เพลิง พลุ ประทัดและโคมลอย รวมถึงอาจมีพวกมิจฉาชีพแอบแฝงเข้าไปประทุษร้ายต่อทรัพย์สินในสถานที่จัดงาน ดังนั้นเพื่อการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งในวันฮาโลวีนและวันลอยกระทง ประจำปี 2568 เต็มไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงได้มีการสนธิกำลังร่วมกับฝ่ายปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดมปล่อยแถวป้องกันอาชญากรรม ในครั้งนี้
ทั้งนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติและตำรวจภูธรภาค 1 ได้สั่งการให้ทุกหน่วยระดมกวาดล้างอาชญากรรมในช่วงก่อนเทศกาลลอยกระทง เพื่อเป็นการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมโดย ให้ประสานการทำงานบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งจากภาครัฐและเอกชนตลอดจนอาสาสมัครในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม เป็นการบูรณาการร่วมกันเพื่อป้องกันเหตุและปราบปรามอาชญากรรม การประทุษร้ายต่อชีวิตและทรัพย์สินรวมถึงการอำนวยความสะดวกในด้านการจราจรและการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยให้กับประชาชนที่เดินทางออกมาร่วมงานในช่วงประเพณีลอยกระทงดังกล่าว