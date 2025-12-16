นครปฐมลุยปฏิบัติการ “อรุณ พิทักษ์นครปฐม” กวาดล้างยาเสพติด-อาวุธปืน-แว้นซิ่ง ยึดยาบ้ากว่า 9.6 หมื่นเม็ด

นครปฐม – จังหวัดนครปฐมบูรณาการตำรวจภูธร เปิดปฏิบัติการ “อรุณ พิทักษ์นครปฐม” ระดมกำลังกวาดล้างอาชญากรรมทุกรูปแบบ ทั้งยาเสพติด อาวุธปืน บัญชีม้า และการแข่งรถในทาง จับผู้ต้องหากว่า 100 ราย พร้อมยึดทรัพย์เกือบ 3 ล้านบาท หวังสร้างความปลอดภัยให้ประชาชนช่วงปลายปี
วันนี้( 16 ธ.ค.) ที่ตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม ภายในศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม นางสาวอโรชา นันทมนตรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย พล.ต.ต.พิทักษ์ อุปพงษ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด ปลัดจังหวัด และผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรในสังกัด ร่วมแถลงผลการจับกุมผู้ต้องหาในคดียาเสพติด อาวุธปืน บุคคลตามหมายจับ และการป้องกันปราบปรามการแข่งรถในทาง ภายใต้ปฏิบัติการ “อรุณ พิทักษ์นครปฐม”
ปฏิบัติการดังกล่าวดำเนินการระหว่างวันที่ 8–15 ธันวาคม 2568 มีเป้าหมายเพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม โดยมุ่งแก้ไขปัญหาอาชญากรรมที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในทุกมิติ ทั้งการปราบปรามอาวุธปืนผิดกฎหมาย ยาเสพติด การกวดขันรถดัดแปลงสภาพ ท่อไอเสียเสียงดัง การแข่งรถในทาง รวมถึงการปราบปรามขบวนการใช้บัญชีม้า ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญของอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและการหลอกลวงประชาชน
จากการปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถตรวจค้นตามหมายค้นจำนวน 38 เป้าหมาย พบการกระทำผิด 18 เป้าหมาย จับกุมคดีอาวุธปืนผู้ต้องหา 10 ราย พร้อมของกลางอาวุธปืน 8 กระบอก แบ่งเป็นอาวุธปืนมีทะเบียน 4 กระบอก และไม่มีทะเบียน 4 กระบอก พร้อมกระสุนปืนรวม 106 นัด
ด้านคดียาเสพติด สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ 96 ราย รวม 97 คน แบ่งเป็นข้อหาจำหน่าย 10 ราย 11 คน ข้อหาเพื่อจำหน่าย 4 ราย ข้อหาครอบครอง 32 ราย ข้อหาครอบครองเพื่อเสพ 5 ราย ข้อหาเสพ 29 ราย และข้อหาขับขี่ขณะเสพยาเสพติด 16 ราย พร้อมของกลางยาบ้า 96,958 เม็ด ยาไอซ์ 14.61 กรัม เคตามีน 15.14 กรัม และยาอี 2 กรัม รวมทั้งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องมูลค่ากว่า 2,923,500 บาท
นอกจากนี้ ยังมีผลการป้องกันและปราบปรามการแข่งรถในทาง โดยตรวจร้านจำหน่ายอะไหล่ 17 แห่ง ตรวจอู่ซ่อมรถ 53 แห่ง ยึดรถดัดแปลงสภาพ 37 คัน และยึดท่อไอเสียไม่ได้มาตรฐาน 40 อัน
ทั้งนี้ ได้มีการแถลงคดีสำคัญ 4 คดี อาทิ คดีเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2568 เจ้าหน้าที่ สภ.ดอนตูม ตรวจพบรถยนต์ต้องสงสัยยี่ห้อโตโยต้า ครอส ขับหลบหนีการตรวจค้น ก่อนเสียหลักพลิกคว่ำบริเวณคู่ขนานมอเตอร์เวย์ M81 ตรวจค้นพบยาบ้ากว่า 95,400 เม็ด ขณะเดียวกัน คดี “ปิดเมืองสยบแว้นนครปฐม” ศาลแขวงนครปฐมมีคำพิพากษาลงโทษผู้ต้องหากลุ่มแข่งรถในทาง 7 ราย จำคุกคนละ 1 เดือน ปรับ 2,500 บาท รอลงอาญา 2 ปี และริบรถจักรยานยนต์ของกลางตกเป็นของแผ่นดิน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม ยืนยันจะเดินหน้าบูรณาการทุกภาคส่วน ดำเนินมาตรการเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง เพื่อปราบปรามอาชญากรรมทุกรูปแบบ สร้างความมั่นใจและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครปฐมอย่างยั่งยืน