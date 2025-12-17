ไทยออยล์ย้ำชัด! ไม่ส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิงไปกัมพูชา งดมาตั้งแต่พิพาทกลางปี 68 ปฏิบัติตามนโยบายรัฐเคร่งครัด

ไทยออยล์ออกแถลงชี้แจงกรณีข่าวส่งออกน้ำมันไปกัมพูชา ยืนยันไม่มีการส่งออกแต่อย่างใด งดมาตั้งแต่เกิดข้อพิพาทไทย-กัมพูชากลางปี 2568 และปฏิบัติตามคำสั่งควบคุมการส่งออกของกองทัพอย่างเคร่งครัด คำนึงถึงความมั่นคงและประโยชน์ประชาชนเป็นหลัก
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ออกแถลงชี้แจงกรณีที่มีข่าวปรากฏในสื่อมวลชนและสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิงไปยังประเทศกัมพูชา โดยยืนยันอย่างชัดเจนว่า กลุ่มไทยออยล์ไม่มีการส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิงไปยังประเทศกัมพูชาแต่อย่างใด
ทั้งนี้ บริษัทฯ ระบุว่า ได้มีนโยบาย งดการส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิงไปยังกัมพูชาตั้งแต่เกิดกรณีพิพาทระหว่างไทย-กัมพูชา ช่วงกลางปี พ.ศ.2568 และได้ถือปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงพลังงาน โดยคำนึงถึงความมั่นคงของประเทศและผลประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ
ภายหลังจาก กองทัพภาคที่ 2 และศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 2 มีคำสั่งควบคุมการส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิง ณ จุดผ่านแดนถาวรช่องเม็ก จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ ได้ให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าวทันที โดยงดจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ณ จุดผ่านแดนดังกล่าว พร้อมทั้งปรับแผนการส่งออกน้ำมันให้สอดคล้องกับนโยบายด้านความมั่นคงของรัฐ และให้ความสำคัญกับความต้องการใช้พลังงานภายในประเทศเป็นหลัก
สำหรับกรณี รถขนส่งน้ำมันที่ค้างอยู่ ณ จุดผ่านแดนถาวรช่องเม็ก จำนวน 14 คัน บริษัทฯ ชี้แจงว่า จากการตรวจสอบพบว่า เป็นน้ำมันที่ได้ส่งมอบให้แก่บริษัทลูกค้าไปแล้วตามกระบวนการค้าปกติ ก่อนที่คำสั่งควบคุมการส่งออกจะมีผลบังคับใช้ โดยมีปลายทางเป็นบริษัทน้ำมันใน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ไม่ใช่ประเทศกัมพูชาแต่อย่างใด ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงติดตามสถานการณ์และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด ภายใต้กรอบกฎหมายและคำสั่งของภาครัฐอย่างเคร่งครัด
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ส่งหนังสือแจ้งไปยังบริษัทลูกค้าทุกราย เพื่อแสดงเจตนารมณ์อย่างชัดเจนว่า ไม่สนับสนุนการส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิงไปยังกัมพูชา และเน้นย้ำให้ลูกค้าทุกรายงดการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงไปยังประเทศกัมพูชา ภายใต้กรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ยืนยันว่า การดำเนินการดังกล่าว ไม่ส่งผลกระทบต่อการผลิต การจำหน่าย และการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ แต่อย่างใด และหากตรวจพบการกระทำใดที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมาย บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการตามกรอบกฎหมาย เพื่อคุ้มครองสิทธิและผลประโยชน์ของบริษัทฯ ต่อไป