สมช.ไฟเขียว ศรชล.คุมเข้มเรือสัญชาติไทยขนยุทธปัจจัยเข้ากัมพูชา เร่งถก สปป.ลาวไม่ส่งต่อน้ำมันไปเขมร

สมช.ไฟเขียว ศรชล.เข้มงวดเรือสัญชาติไทย ขนน้ำมัน-ยุทธปัจจัย ผ่านอ่าวไทยเข้ากัมพูชา ด้านปลัดพลังงาน เร่งหากลไกให้ สสป.ลาวรับรองว่าจะไม่ส่งต่อน้ำมันไทยไปกัมพูชา เผยช่วงหมดฝนลาวสั่งซื้อมากเป็นปกติทุกปี
วันที่ 16 ธ.ค. นายฉัตรชัย บางชวด เลขาธิการสมาความมั่นคงแห่งชาติ แถลงผลการประชุมว่า เรื่องการสกัดกั้นน้ำมันและยุทธปัจจัยทางทะเล ที่ประชุมมีมติมอบให้ ศรชล.เป็นหน่วยรับผิดชอบหลัก ในการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่การแจ้งเตือนเรือไทยที่จะเข้าในพื้นที่ที่มีความเสี่ยง ให้ได้รับทราบ รวมถึงการประสานกรมเจ้าท่า ในการตรวจเรือไทย ซึ่งเน้นเรือไทยเป็นหลักที่มีการขนส่งสินค้าที่จะเอื้อต่อการทำสงครามในกัมพูชา โดยจะมีการตรวจเรือไทยที่มีที่หมายปลายทางสินค้า เพื่อควบคุมให้เกิดความเรียบร้อย ส่วนสินค้ายุทธภัณฑ์ ยุทธปัจจัยต่างๆ มอบให้กระทรวงกลาโหมดำเนินการ กำหนดสินค้าที่จะควบคุมในการส่งไปกัมพูชา โดยยึดถือตามพระราชกำหนดควบคุมสินค้าชายแดน พ.ศ.2524
ด้าน นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ ปลัดกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า จากตรวจสอบยืนยันว่าเราไม่มีการส่งออกน้ำมันจากไทยไปกัมพูชา ไม่ว่าจะเป็นทางบกหรือทางเรือ โดยได้รับคำยืนยันได้จากผู้ค้าน้ำมัน กรมศุลกากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ส่วนที่ช่องเม็ก จังหวัดอุบลราชธานี เป็นการส่งน้ำมันจากไทยไป สปป.ลาว โดยปริมาณน้ำมันภาพรวมเป็นปกติ ไม่ได้เพิ่มขึ้น แต่การขนส่งแต่ละวันอาจจะแตกต่างกันไป เฉลี่ยต่อวันมีประมาณ 20 คันที่ผ่านช่องเม็ก แต่บางวันอาจมี 5 คัน หรือบางวันมีถึง 50 คัน ทั้งนี้ ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2568 ถึง เมษายน 2569 เป็นช่วงที่หมดฝน ทาง สปป.ลาว จะใช้น้ำมันเยอะกว่าปกติ เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นทุกปี เพื่อใช้หมุนเวียนในประเทศและประกอบธุรกิจต่างๆ แต่ถ้าเป็นช่วงฝน เขาทำเมืองไม่ได้
ทั้งนี้ ยืนยันว่าผู้ส่งออกน้ำมันส่งไปเพียงแค่ สปป.ลาว ไม่ได้ส่งต่อให้กัมพูชา ซึ่งจะต้องมีการหารือกับทางสภาความมั่นคงแห่งชาติ กระทรวงพลังงาน กรมศุลกากร และทาง สปป.ลาว ว่าจะมีกลไกอะไรที่ทำให้เกิดความมั่นใจกับคนไทย ว่าน้ำมันที่ส่งไป สปป.ลาว ใช้ในประเทศลาวจริงๆ ไม่เกี่ยวกับกัมพูชา
ล่าสุดทาง สปป.ลาว ก็แจ้งว่าเริ่มมีปัญหา เพราะน้ำมันที่ซื้อจากไทยใช้พัฒนาเศรษฐกิจ และพัฒนาประเทศ หากไม่มีตรงนี้ก็จะลำบาก ซึ่งหากมีแนวทางที่ชัดเจนแล้วก็จะเปิดทางช่องเม็กให้ส่งข้ามไปได้
เมื่อถามว่า มีความจำเป็นต้องให้รัฐบาล สปป.ลาว การันตีหรือไม่ว่าน้ำมันที่เข้าไป ใช้สำหรับ สปป.ลาว จริงๆ ปลัดกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า สปป.ลาว ได้ทำหนังสือแจ้งมาที่กระทรวงพลังงานของไทย ยืนยันว่าน้ำมันที่นำมาจากไทยใช้ภายในประเทศเท่านั้น ซึ่งช่วงบ่ายวันนี้จะมีการหารือกับ รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมฯ ของลาว ว่าจะมีกลไกยืนยันอะไร เพื่อให้เกิดความมั่นใจได้
ปลัดกระทรวงพลังงาน ยังเปิดเผยข้อมูลด้วยว่า เมื่อกัมพูชาไม่ได้ซื้อน้ำมันจากไทย ก็ไปซื้อจากเวียดนาม จีน และสิงคโปร์ ซึ่งก็สามารถทำได้ ส่วนการส่งน้ำมันจากไทยไป สปป.ลาว (ทุกช่องทาง) ดีเซล ทั้งหมด 100 ล้านลิตรต่อเดือน เบนซิล 20 กว่าล้านลิตรต่อเดือน