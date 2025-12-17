เปิดฤดูกาลท่องเที่ยว “ทะเลบัวแดง 69”คาดบานสะพรั่งกว่า 1.2 หมื่นไร่ปลายเดือนนี้

อุดรธานี - เปิดแล้วอย่างเป็นทางการฤดูกาลท่องเที่ยว “ทะเลบัวแดง” ณ บึงหนองหาน ผู้ว่าฯ ประเดิมพาสื่อ-นักท่องเที่ยวนั่งเรือสัมผัสความงามธรรมชาติที่รายล้อมด้วยดอกบัวงามตา เผยฤดูท่องเที่ยวยาวถึงมีนาคม 69 โดยดอกบัวจะชูช่อหนาแน่นปลาย ธ.ค. มั่นใจเป็นไฮไลต์ท่องเที่ยวหน้าหนาวของอีสานตอนบน
วันนี้ (17 ธ.ค.) ที่บึงหนองหาน จ.อุดรธานี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานอุดรธานี จัดกิจกรรมเปิดฤดูกาลท่องเที่ยว “ทะเลบัวแดง 2569” อย่างเป็นทางการ โดยมีนายราชันย์ ซุ้นหั้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธี พร้อมนำหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารภาคเอกชน ผู้ประกอบการเรือท่องเที่ยว นักท่องเที่ยว สื่อมวลชน ช่างภาพ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมลงเรือชมความงดงามของทะเลบัวแดงยามเช้า ท่ามกลางบรรยากาศคึกคัก
การเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวในครั้งนี้ ตอกย้ำภาพลักษณ์ของ “ทะเลบัวแดง” ในฐานะแหล่งท่องเที่ยวสำคัญและเป็นจุดหมายยอดนิยมของจังหวัดอุดรธานี ที่ยังคงได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง
นางสาวกนกวรรณ ดุงศรีแก้ว ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานอุดรธานี เปิดเผยว่า แม้การเริ่มต้นฤดูกาลท่องเที่ยวในปีนี้จะช้ากว่าที่คาดไว้เล็กน้อย แต่ยังสามารถเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมความสวยงามของทะเลบัวแดงได้ตามปกติ โดยฤดูกาลท่องเที่ยวจะต่อเนื่องตั้งแต่เดือนธันวาคมไปจนถึงประมาณเดือนมีนาคม ส่งผลให้นักท่องเที่ยวมีระยะเวลาเดินทางมาสัมผัสบรรยากาศและความงดงามของทะเลบัวแดงได้ยาวนานมากยิ่งขึ้น
สำหรับภาพรวมสภาพอากาศและพื้นที่ในปีนี้ พบว่าอากาศเอื้ออำนวย ดอกบัวเริ่มผลิบานอย่างสวยงาม และหลังจากมีการเปิดฤดูกาลอย่างเป็นทางการ ก็เริ่มมีนักท่องเที่ยวทยอยเดินทางเข้ามาอย่างต่อเนื่อง การเปิดฤดูท่องเที่ยวในครั้งนี้จึงถือเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวว่าทะเลบัวแดงจังหวัดอุดรธานียังคงเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีความพร้อมในการต้อนรับผู้มาเยือน
ในโอกาสเดียวกันนี้ ผอ.ททท.สำนักงานอุดรธานียังได้เชิญชวนนักท่องเที่ยวที่กำลังวางแผนเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่และฤดูหนาว ให้เลือกจังหวัดอุดรธานีเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทาง เพื่อสัมผัสอากาศเย็นสบาย พร้อมชมความงดงามของทะเลบัวแดง ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งเสน่ห์ด้านการท่องเที่ยวที่ไม่ควรพลาด
ด้านนายไพรสิทธิ์ สุขรมย์ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเรือท่องเที่ยวบ้านเดียม และประธานกลุ่มท่าเรือบ้านเดียม เปิดเผยว่า จังหวัดอุดรธานีได้ประกาศเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวทะเลบัวแดงอย่างเป็นทางการแล้ว โดยในฤดูกาลท่องเที่ยวปีนี้คาดว่าพื้นที่ดอกบัวที่ผลิบานจะครอบคลุมไม่ต่ำกว่า 12,000 ไร่ และมีความสวยงามมากกว่าปีที่ผ่านมา
“ขณะนี้ดอกบัวบริเวณท่าเรือบ้านเดียมเริ่มบานแล้วประมาณร้อยละ 25 และคาดว่าตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคมเป็นต้นไป ดอกบัวจะเริ่มบานหนาแน่นมากขึ้น ส่งผลให้บรรยากาศการท่องเที่ยวคึกคักตามลำดับ” นายไพรสิทธิ์กล่าว และว่า
ในส่วนของสถานการณ์นักท่องเที่ยว พบว่านักท่องเที่ยวชาวไทยยังเดินทางมาไม่มากนัก ซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม นักท่องเที่ยวต่างชาติยังคงเดินทางเข้ามาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีนและชาวลาว ซึ่งเป็นกลุ่มหลักในทุกปี และในปีนี้เริ่มมีนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นเข้ามาใช้บริการเพิ่มขึ้นด้วย
สำหรับการเตรียมความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่ กลุ่มท่าเรือได้จัดเตรียมท่าเรือหลักที่สามารถให้บริการได้อย่างเต็มศักยภาพ ได้แก่ ท่าเรือบ้านเดียม ท่าดอนคง และท่าแชแล โดยในช่วงเดือนธันวาคม พื้นที่ดอกบัวที่บานสวยจะกระจุกตัวอยู่บริเวณท่าเรือบ้านเดียมเป็นหลัก ก่อนจะขยายไปยังโซนด้านใต้ คือท่าดอนคงและท่าแชแลในช่วงเดือนมกราคม
ด้านจำนวนเรือที่เตรียมไว้ให้บริการ ท่าเรือบ้านเดียมมีเรือใหญ่ 80 ลำ และเรือเล็ก 15 ลำ ท่าดอนคงมีเรือใหญ่ 35 ลำ และเรือเล็ก 2 ลำ ส่วนท่าแชแลมีเรือให้บริการจำนวน 35 ลำ ซึ่งรวมถึงเรือที่ย้ายมาจากท่าเรือโนนน้ำย้อยที่ไม่สามารถเปิดให้บริการได้ในปีนี้ ขณะที่อัตราค่าบริการเรือท่องเที่ยว ยังคงเป็นราคาเดิมทุกท่าเรือ แบ่งเป็นอัตรา 300 บาท และ 500 บาท
นายไพรสิทธิ์ยังได้เชิญชวนนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาสัมผัสความงดงามของทะเลบัวแดงในช่วงเทศกาลปีใหม่ ซึ่งเป็นช่วงวันหยุดยาว พร้อมยืนยันว่าดอกบัวในปีนี้มีความสวยงาม ครอบคลุมพื้นที่ไม่ต่ำกว่า 12,000 ไร่ และพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวให้ได้ชมความงดงามตามธรรมชาติอันเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดอุดรธานีตลอดฤดูกาลท่องเที่ยวนี้