ททท. ชวนสัมผัสมนต์เสน่ห์แสงสีเสียงแห่งอีสาน ในงาน VIJIT@อุดรธานี “เสน่ห์แสง ศิลป์ ถิ่นอีสาน” ระหว่างวันที่ 22 - 31 สิงหาคม 2568 เวลา 18.00-23.00 น. ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติมหาราชินี วังมัจฉาหนองบัว จังหวัดอุดรธานี

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดงาน VIJIT@อุดรธานี “เสน่ห์แสง ศิลป์ ถิ่นอีสาน” ภายใต้บรรยากาศแสง สี เสียง และสื่อผสมเชิงศิลป์ สุดตระการตา ที่ผสมผสานวัฒนธรรม, ความศรัทธา, มรดกงานศิลป์ และธรรมชาติของท้องถิ่นไว้อย่างลงตัว งานนี้ เป็นหนึ่งในกิจกรรมทาง
ที่ต้องการส่งเสริมให้เกิดการเดินทางตามแนวทาง “5 Must Do in Thailand” พร้อมทั้งเชื่อมโยงและส่งเสริมเมืองหลักและเมืองน่าเที่ยว สร้างประสบการณ์ที่ดีในทุกย่างก้าว เป็นกิจกรรมและเทศกาลเชิงสร้างสรรค์ที่มีการบูรณาการร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และพันธมิตรทุกภาคส่วน ที่จะช่วยยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย กระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่น กระตุ้นเศรษฐกิจพร้อมสร้างความยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ ซึ่งในวันที่ 22 สิงหาคม 2568 ได้กำหนดจัดพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการ
สำหรับงาน VIJIT@อุดรธานี “เสน่ห์แสง ศิลป์ ถิ่นอีสาน” หลอมรวม 2 แนวคิดจาก “5 Must Do in Thailand” ได้แก่ Must See และ Must Taste ไว้ในงานเดียวกัน ถ่ายทอดการเดินทางจาก "แสงแห่งศรัทธา" สู่ "ศิลป์แห่งถิ่นอีสาน" ที่หลอมรวมความศรัทธา, มรดกงานศิลป์,ธรรมชาติของท้องถิ่น และวิถีชีวิตเข้าด้วยกัน ผ่านการจัดแสดงแสง สี และงานออกแบบร่วมสมัย โดยนำเทคนิคใหม่ผสมผสานกับการสร้างสีสันบรรยากาศยามค่ำคืนให้กับสวนสาธารณะ ของจังหวัดอุดรธานี พร้อมส่งเสริมภาพลักษณ์ของอุดรธานีในฐานะเมืองท่องเที่ยวที่เปี่ยมด้วยเสน่ห์ ครอบคลุมพื้นที่ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติมหาราชินี วังมัจฉาหนองบัว ของเมืองอุดรธานี จำนวน 11 จุด ดังนี้
จุดที่ 1 “ถือกำเนิดเอ็งกอ ณ ดินแดนอุดร” จุดที่ 2 “สะพานแห่งกาลเวลา” จุดที่ 3 “บทเพลงวิถีเอ็งกอ” จุดที่4 Highlight : “ค่ำคืนแห่งการบูชา” โชว์การแสดงไฟ (Lightmapping) พร้อมบทเพลงพิเศษ จุดที่ 5 “พญานาคาล่องทะเลบัวแดง” จุดที่ 6 “แสงสนุกแห่งอนาคต” จุดที่ 7“คืนแห่งแสงกลางกุมภวาปี” จุดที่ 8 “ลายเส้นศิลป์แห่งกาลเวลา” จุดที่ 9 Highlight : “ลมหายใจใหม่ของชนเผ่า” โชว์การแสดงศิลปวัฒนธรรม และ Water Screenบริเวณท่าน้ำ ที่จะมาเล่าเรื่องราวการเดินทางของวัฒนธรรม จากบ้านเชียง สู่ตํานานเอ็งกอ ความเชื่ออันศักดิ์สิทธิ์ และการหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวในปัจจุบัน จุดที่ 10 “สรวงสวรรค์บันดาลพร” และจุดที่ 11 “ศูนย์กลางแห่งจิตวิญญาณอุดร”
ในส่วนของ Must Taste นั้น เป็นการจัดกิจกรรมการออกร้านจำหน่ายอาหารพื้นถิ่น และร้านดังในโซเชียลจำนวนกว่า 35 ร้าน เพื่อจุดประกายแรงบันดาลใจในการเดินทางท่องเที่ยวไปยังชุมชนที่เป็นต้นกำเนิดวัตถุดิบผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ที่สะท้อนเอกลักษณ์ของอาหารไทย อาหารถิ่น และวัฒนธรรมด้านอาหารที่หลากหลายของประเทศไทย ขณะเดียวกันกิจกรรมต่างๆ ภายในงานยังได้คำนึงถึงแนวคิด การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ(Responsible Tourism) โดยสอดแทรกแนวคิดใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจะได้สัมผัสความงดงามของการประดับตกแต่งไฟในงาน VIJIT@อุดรธานี “เสน่ห์แสง ศิลป์ ถิ่นอีสาน” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 31 สิงหาคม 2568 เวลา 18.00–23.00น. สำหรับการแสดงดนตรีจากศิลปินชื่อดัง จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 22-23 และ 29-30 สิงหาคม 2568 เวลา21.00-22.00 น. โดยวันที่ (22 ส.ค.68)เป็นการแสดงของวง Bedroom Audio, (23 ส.ค.68) วงNo-one else, 29 ส.ค.68) Slapkiss และ วันที่ 30 ส.ค.68 วงแว่นใหญ่
ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานฯ ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ TAT Contact Center โทร. 1672 เพื่อนร่วมเดินทาง (Travel Buddy)