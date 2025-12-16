กกต.ให้ใบเหลือง 'วัฒนา ช่างเหลา' นายก อบจ.ขอนแก่น ลุ้นจัดเลือกตั้งใหม่วันไหน

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-"วัฒนา ช่างเหลา"นายก อบจ.ขอนแก่น โดนใบเหลือง หลัง กกต. มีมติยื่นคำร้องต่อศาลอุทธรณ์ เพื่อสั่งให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นใหม่ รอศาลรับคำร้อง แล้วจะหยุดปฏิบัติหน้าที่ตามกำหนดเวลา
วันนี้( 16 ธ.ค.) มีรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้มีหนังสือ ที่ ลต0011/10562ถึงสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่น โดยระบุว่า ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่น ลับ ที่ ลต (ขก)0003/147 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2567 ได้ส่งสำนวนการไต่สวนกรณีนายวัฒนา ช่างเหลา ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หมายเลข 1 ผู้ถูกร้องที่ 1 และนายสมศักดิ์ ทองจันทร์ฮาด ผู้ถูกร้องที่ 2 ถูกกล่าวหาว่ากระทำการอันเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 มาตรา 65(1) นั้น
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอเรียนว่า คณะกรรมการการเลือกตั้งได้พิจารณาสำนวนการไต่สวนดังกล่าวแล้ว เมื่อวันอังคารที่ 2 ธันวาคม 2568 มีมติให้ยกคำร้องผู้ถูกร้องที่ 1 ให้ยื่นคำร้องต่อศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคเพื่อสั่งให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนส่วนจังหวัดขอนแก่นใหม่ และให้ดำเนินคดีอาญาแก่ผู้ถูกร้องที่ 2 ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำคำวินิจฉัยคณะกรรมการการเลือกตั้ง