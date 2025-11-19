อดีตสส.เพื่อไทยขอนแก่น "มุกดา พงษ์สมบัติ"พาลูกสาวเปิดตัวสู้ศึกเลือกตั้งสังกัดพรรคกล้าธรรม

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-ธรรมนัส พรมเผ่า เปิดศูนย์ประสานงานพรรคกล้าธรรม จ.ขอนแก่นในพื้นที่บ้านพักของเอกราช
ศูนย์ข่าวขอนแก่น-ธรรมนัส พรมเผ่า เปิดศูนย์ประสานงานพรรคกล้าธรรม จ.ขอนแก่นในพื้นที่บ้านพักของเอกราช ช่างเหลา ลั่นพร้อมสู้ศึกเลือกตั้ง ย้ำพรรคกล้าธรรม ไม่ใช่บริษัทของใครแต่คือครอบครัว มั่นใจส่งผู้สมัคร สส.ครบทุกเขตทั่วประเทศ ด้านอดีต สส.พรรคเพื่อไทย นางมุกดา พงษ์สมบัติพาลูกสาวมาเปิดตัวสวมเสื้อพรรคกล้าธรรมด้วย
วันนี้(18 พ.ย.) ที่บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 999 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น บ้านของนายเอกราช ช่างเหลา ในโครงการหมู่บ้านเมืองเอก ร.อ.ธรรมนัส พรมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานที่ปรึกษาพรรคกล้าธรรม เป็นประธานเปิดศูนย์ประสานงานพรรคกล้าธรรม สาขาภาคอีสาน จ.ขอนแก่น โดยมีนายวัฒนา ช่างเหลา นายก อบจ.ขอนแก่น นายเอกราช ช่างเหลา สส.ขอนแก่น รองหัวหน้าสาขาพรรคฯ สมาชิกพรรค ว่าที่ผู้สมัคร สส.ขอนแก่น เขตต่างๆ รวมทั้งว่าที่ผู้สมัคร สส.เขต ในพื้นที่ภาคอีสานบางส่วน และประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับกว่า 200 คน
โดยวันนี้ พบว่า นางมุกดา พงษ์สมบัติ อดีต ส.ส.ขอนแก่น เขต 4 พรรคเพื่อไทย ได้พา น.ส.อาทิตยา พงษ์สมบัติ บุตรสาว เดินทางมาในพิธีเปิดศูนย์ประสานงาน และสวมเสื้อพรรคกล้าธรรมด้วย ทั้งนี้ ร.อ.ธรรมนัส ได้ขึ้นเวทีพบปะกับประชาชนที่มารอต้อนรับ โดยได้กล่าวถึงความผูกพันธ์ที่มีต่อตระกูล “ช่างเหลา” พร้อมกับกล่าวถึงการพัฒนาเศรษฐกิจโดยเฉพาะภาคการเกษตรที่พรรคกล้าธรรม ได้เข้ามายกระดับให้ดีขึ้น เช่น ราคาข้าวหอมมะลิ และผลผลิตทางการเกษตรต่าง ๆ ก่อนจะแนะนำตัวว่าที่ผู้สมัคร สส.เขตขอนแก่น บางส่วน และร่วมกันเปิดป้ายที่ทำการศูนย์ประสานงานฯ อย่างเป็นทางการ
ร.อ.ธรรมนัส ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนว่า วันนี้ในฐานะเป็นประธานที่ปรึกษาพรรค อยากจะ ฝากประชาสัมพันธ์ว่า พรรคกล้าธรรมของเราพร้อมแล้วที่จะส่งผู้แทนของพรรคกล้าธรรม เพื่อจะให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้ง 20 จังหวัด ได้เลือกพวกเราเข้าไปเป็นผู้แทนของพี่น้องประชาชน ดังนั้นฝากพี่น้องภาคอีสานว่าพรรคกล้าธรรมมีความพร้อม เราพร้อมด้วยใจ ด้วยหัวใจที่จะพัฒนาพื้นที่ภาคอีสาน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ไม่ใช่เพียงวลีที่จะสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนโดยไม่ทำให้ทำอะไรเลย ผลงานที่ผ่านมา ไม่ว่า รมช.กระทรวงเกษตรสหกรณ์ รมว.กระทรวงเกษตร เวลานี้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร และรองนายกฯ มีรัฐมนตรีที่เป็นเจ้ากระทรวงอีก 3 กระทรวง เราพร้อมขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม
พรรคกล้าธรรมไม่ใช่เป็นบริษัทจำกัด แต่เราเป็นครอบครัวกล้าธรรม บริหารแบบพี่แบบน้อง คนในครอบครัว ในคนในครอบครัวต้องมีหัวใจเหมือนกัน คือ ทุ่มเทการทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนที่เขาเลือกคุณมา ทุกคะแนนเสียงถือว่าเป็นเสียงสวรรค์จากพี่น้องประชาชนที่ให้โอกาสพรรคกล้าธรรม ให้โอกาสผู้ที่จะไปเป็นตัวแทนพรรคกล้าธรรม เราจะทำงานแบบเป็นรูปธรรม ให้เกิดประโยชน์กับประเทศชาติบ้านเมืองให้มากที่สุด
“ภาคอีสาน 20 จังหวัด ณ เวลานี้ ผู้สมัครที่เปิดตัวได้อย่างเป็นทางการ จะเปิดในต้นเดือนหน้า เราจะเปิดตัวแบบเป็นทางการ เราจะไม่เปิดตัวเหมือนพรรคอื่นๆ ที่เขาทำกัน เราจะเปิดพร้อมกันทั่วประเทศทีเดียว สำหรับ สส. ที่ยังสังกัดพรรคอื่นอยู่ ซึ่งไม่สามารถที่จะเปิดเผยได้ ก็เราก็ปิดไว้ก่อน สส.ที่เป็น สส. ของพรรคอยู่แล้ว เราจะเปิดในต้นเดือนหน้า”นายธรรมนัสกล่าวและว่า
ดังนั้นถามว่าในภาคอีสาน 20 จังหวัด เราพร้อมไหม เอาเป็นว่าประมาณ 85% เราพร้อมแล้ว บางส่วนที่ไม่สามารถเปิดเผยได้ยังเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งอาวุธลับของเรา ณ เวลานี้คือ สส. หรือว่าที่ผู้สมัครเกรดเอ ก็มีจำนวนมากพอสมควร มีบิ๊กเนมในภาคอีสาน มี สส.ภาคอีสาน หลายท่าน แต่ว่าไม่สามารถเปิดตรงนี้ได้