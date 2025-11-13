สั่งถอนสิทธิร้านธงฟ้าที่ขอนแก่นอีกราย รับแลกเงินสดบัตรคนจน

ศูนย์ข่าวขอนแก่น - พาณิชย์จังหวัดขอนแก่นคุมเข้ม! ออกตรวจร้านค้าธงฟ้า พบร้านธงฟ้าแลกเงินสดบัตรสวัสดิการฯ สั่งถอนสิทธิ-เตือนร้านอื่นห้ามทำตาม
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น โดย นางสาวนงค์นุช อุดมคำ พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้นายนิยุทธ์ สืบสาย หัวหน้ากลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า พร้อมเจ้าหน้าที่ได้บูรณาการความร่วมมือกับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่น, กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) จังหวัดขอนแก่น และสำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดขอนแก่น (สคบ.) ลงพื้นที่ตรวจสอบร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ หลังได้รับการร้องเรียนในพื้นที่อำเภอหนองเรือ อำเภอซำสูง และอำเภอน้ำพอง
ผลการตรวจสอบพบร้านค้า 1 รายในพื้นที่อำเภอหนองเรือ มีพฤติการณ์กระทำความผิดจริง จากกรณีการแลกรับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นเงินสด ซึ่งร้านค้ามีการจดรายชื่อผู้รับแลกสิทธิสวัสดิการฯ เป็นเงินสด พร้อมกับจำนวนเงินที่ได้ทำการแลกเงินสด ซึ่งเป็นการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์และวัตถุประสงค์ของโครงการฯ อย่างชัดเจน โดยเจ้าของร้านได้ให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา
สำนักงานฯ จึงได้ดำเนินการเพิกถอนสิทธิการเป็นร้านค้าธงฟ้าของร้านดังกล่าวทันที พร้อมแจ้งกรมบัญชีกลางเพื่อพิจารณายกเลิกการใช้แอปพลิเคชันถุงเงิน และให้เจ้าของร้านรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดขึ้น
จากการตรวจสอบร้านค้าธงฟ้าฯ ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น พบร้านค้าที่กระทำผิดและถูกเพิกถอนสิทธิจากการเข้าร่วมโครงการฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 แล้วทั้งสิ้นจำนวน 7 แห่ง
จึงขอแจ้งเตือนร้านค้าธงฟ้าทุกแห่งในจังหวัดขอนแก่น ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการฯ อย่างเคร่งครัด หากตรวจพบการกระทำผิดในลักษณะดังกล่าว หรือการฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าโดยไม่มีเหตุผลสมควร สำนักงานฯ จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด
ทั้งนี้ หากประชาชนพบเห็นการกระทำผิด หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมในการใช้บริการร้านค้าธงฟ้า สามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนได้ที่ สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569