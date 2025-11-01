DIT ลงพื้นที่ติดตามการจับจ่าย “คนละครึ่งพลัส”–ร้านค้าธงฟ้าพร้อมรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐวันแรก

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 กรุงเทพมหานคร — นายวิทยากร มณีเนตร อธิบดีกรมการค้าภายใน (DIT) ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์การจับจ่ายใช้สอยของประชาชนหลังรัฐบาลเริ่มโครงการ “คนละครึ่งพลัส” โดยได้ตรวจเยี่ยม “ตลาดถนอมมิตร” ย่านวัชรพล ซึ่งเป็นตลาดขนาดใหญ่ที่อยู่ในความส่งเสริมของกรมการค้าภายใน มีทั้งโซนตลาดสดและอาหารปรุงสำเร็จ และถือเป็นตลาดที่มีร้านค้ามาตรฐาน สะอาด และจำหน่ายสินค้าในราคาประหยัด
นายวิทยากร กล่าวว่า “จากที่ DIT ได้ติดตามสถานการณ์การจำหน่ายสินค้าของร้านค้า และเสียงตอบรับจากประชาชน ในโครงการ“คนละครึ่งพลัส” มาแล้ว 4 วัน (ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 68 ) โดยทั้งร้านค้าธงฟ้า และร้านอาหารธงฟ้าที่เข้าร่วมโครงการ ประชาชนมีการจับจ่ายใช้สอยกันอย่างคึกคัก ทำให้ร้านค้า ร้านอาหารมียอดขายเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดจากโครงการดังกล่าว“
นายวิทยากร กล่าวต่อว่า “วันนี้ DIT จึงได้มาเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชน และร้านค้าที่มีการจำหน่ายสินค้าผ่านโครงการ “คนละครึ่งพลัส” ณ ตลาดสดบ้าง โดยวันนี้เราอยู่กันที่ ตลาดถนอมมิตร ย่านวัชรพล ซึ่งทราบจากคุณศุภกร กิจคณากร กรรมการผู้จัดการตลาด ว่าร้านค้าทุกร้านเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัส 100% ทำให้ประชาชนที่มาซื้อของกินใช้สิทธิ์กันอย่างคึกคัก ส่งผลให้พ่อค้าแม่ค้ามียอดขายเพิ่มขึ้นเฉลี่ยกว่า 80% จากช่วงก่อนโครงการ ประชาชนส่วนใหญ่ยืนยันว่าการใช้สิทธิ์ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้มาก และสะท้อนเสียงเดียวกันว่ารัฐควรพิจารณาเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาโครงการต่อเนื่อง เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงปลายปี”
หลังจากนั้น อธิบดีกรมการค้าภายในได้ตรวจเยี่ยมร้านค้าธงฟ้าประชารัฐในพื้นที่ใกล้เคียงย่านวัชรพล ซึ่งเป็นวันแรกของการเพิ่มวงเงิน 850 บาท ใน “โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” จากเดิม 300 บาทต่อเดือน เป็น 1,150 บาทต่อเดือน ในช่วงเดือนพฤศจิกายน–ธันวาคม รวมสองเดือนประชาชนได้รับสิทธิ์รวม 2,300 บาทต่อคน ครอบคลุมผู้ถือบัตรกว่า 13.4 ล้านสิทธิ์ทั่วประเทศ
นายวิทยากร เปิดเผยเพิ่มเติมว่า “ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐเป็นร้านที่อยู่ภายใต้การส่งเสริมของกรมการค้าภายใน ซึ่งมีมากกว่า 150,000 ร้านทั่วประเทศ ส่วนใหญ่รองรับการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยมีการปิดป้ายราคาชัดเจนและจำหน่ายสินค้าในราคายุติธรรม เพื่อให้ประชาชนมั่นใจได้ว่าซื้อสินค้าราคาเดียวกันไม่ว่าจะใช้เงินสด สิทธิ์คนละครึ่ง หรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ”
จากการสอบถามร้านค้าธงฟ้าในพื้นที่พบว่า หลังการเติมเงินรอบใหม่ ประชาชนเริ่มทยอยเข้ามาซื้อสินค้าจำเป็นเพิ่มขึ้น เช่น ข้าวสาร น้ำปลา น้ำมันพืช และของใช้ในครัวเรือน โดยยอดขายต่อวันขยับขึ้นชัดเจน หลายร้านมีการเพิ่มสต็อกสินค้าไว้ล่วงหน้าเพื่อรองรับความต้องการของประชาชนที่เพิ่มขึ้น ขณะที่ผู้บริโภคจำนวนมากกล่าวขอบคุณภาครัฐที่ออกมาตรการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง
อธิบดีกรมการค้าภายในกล่าวทิ้งท้ายว่า “กรมฯ ได้แจ้งให้ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐทั่วประเทศเตรียมความพร้อมทั้งระบบและสินค้าเพื่อรองรับความต้องการซื้อของประชาชน ขอให้ประชาชนสังเกตป้ายแสดงราคาสินค้าให้ชัดเจน และย้ำว่าการจำหน่ายต้องเป็น ‘ราคาเดียวกันทุกช่องทาง’ เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับความเป็นธรรมสูงสุดจากทุกโครงการของภาครัฐ”