“หมอวรงค์” ซัดนักการเมืองโกงต้นตอปัญหาปากท้อง ย้ำ! ยกเครื่องประเทศคือทางออก

“หมอวรงค์ “ยกเครื่องประเทศไทย” หวังเปลี่ยนระบบการเมืองด้วยคนดีมีคุณธรรม จี้นักกม.หยุดอ้างแก้รธน.เพื่อปากท้อง ชี้ปชช.อยากเห็นคนโกงติดคุก ไม่ใช่ผลักภาระทำประชามติ เสนอเพิ่มโทษคดีโกง-ดูแลชาวนา-ผู้สูงอายุ
นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม ประธาน พรรคไทยภักดี กล่าวในการประชุมใหญ่สามัญสาขาพรรคไทยภักดี ประจำจังหวัดขอนแก่น ว่า การยกเครื่องประเทศไทย คือนโยบายที่พรรคไทยภักดีศึกษาเตรียมการมาเพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศ ต้องการเอาน้ำดีไล่น้ำเสียในสภา วันนี้นักการเมืองเอาประชาชนมาอ้างว่าต้องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ประเทศผ่านการเลือกตั้งมาหลายสิบครั้ง ประชาชนก็ยังไม่ได้มีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น การมาประชุมวันนี้ทำให้ทราบว่า พี่น้องชาวขอนแก่นไม่ต้องการแก้รัฐธรรมนูญ แต่ต้องการแก้ปัญหาปากท้อง อยากให้นักการเมืองทุจริตติดคุก เช่นเดียวกับปัญหา MOU 43 และ MOU 44 เป็นเรื่องที่รัฐบาลต้องตัดสินใจ เป็นหน้าที่ของรัฐบาล ทำไมต้องนำมาทำประชามติ ผลักภาระให้ประชาชนซึ่งไม่รู้รายละเอียด
นพ.วรงค์ กล่าวว่า หัวใจสำคัญของการมีชีวิตที่ดี ต้องจัดการปัญหาคอรัปชัน นโยบายพรรคไทยภักดี จะผลักดันให้คดีทุจริตของนักการเมืองต้องไม่ได้รับสิทธิขออภัยโทษ การโกง 100 ล้านบาทขึ้นไปต้องประหารชีวิต ปัญหาหนี้สินชาวนาต้องนำระบบของอ้อยและน้ำตาลมาปรับใช้ ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการรับซื้อข้าวเปลือกต้องคืนกลับมาถึงชาวนา ราคาข้าวสารในประเทศต้องนำมาเฉลี่ยคืนชาวนา ข้าวเปลือกหอมมะลิต้องตันละ 15,000 บาท ข้าวเปลือกเจ้าตันละ 10,000 บาท งบประมาณหมื่นล้านบาทที่จะใช้ทำประชามติควรนำไปดูแลผู้สูงอายุ เพิ่มเงินสวัสดิการให้เป็นเดือนละ 1,000 บาท จัดซื้อแพมเพิสให้ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียงฟรีตลอดชีวิต
“การจะให้นักการเมืองมาปราบโกง ขอให้พี่น้องดูภูมิหลังของเขา ขอเรียกร้องให้พี่น้องประชาชนมาร่วมกับไทยภักดียกเครื่องประเทศเพื่อประโยชน์ของคนไทยทุกคน“ นพ.วรงค์ระบุ