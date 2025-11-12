ชาวนาที่ขอนแก่นต้องนอนเฝ้าข้าวที่ตากแดดไล่ความชื้นป้องกันโจรขโมย

ศูนย์ข่าวขอนแก่น - ชาวนาใน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่นเก็บเกี่ยวข้าวและตีข้าวเสร็จแล้วต้องขนไปตากแดดบนถนนเส้นเลียบคลองชลประทานเพื่อไล่ความชื้น อย่างน้อยใช้เวลา 2-3 วันผึ่งให้แห้ง และต้องนำเต็นท์มากางพร้อมมุ้ง หมอน นอนเฝ้าข้าวเปลือก ป้องกันถูกลักขโมยยามค่ำคืน
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในช่วงนี้ชาวนาบ้านสำโรง ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น เริ่มเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จแล้ว หลังตีข้าวเสร็จได้ขนมาตากแดดไล่ความชื้นบนถนนเลียบคลองชลประทาน บ้านสำโรง อ.น้ำพอง-บ้านโนน อ.ซำสูง เพื่อลดความชื้นของข้าวเปลือก ทำให้ต้องผลัดเปลี่ยนกันนอนเฝ้าข้าวเปลือก เพื่อไม่ให้มีคนร้ายเข้ามาขโมยฝนช่วงเวลากลางคืน
นายสมปอง วิชัยโย อายุ 58 ปี เกษตรกรชาวนาบ้านสำโรง บอกว่า ปีนี้ราคารับซื้อข้าวเปลือกสดตกกิโลกรัมละ 6 บาท ถือว่าราคาต่ำมาก ต่ำกว่าปีที่แล้ว ปีที่แล้วราคารับซื้อกิโลกรัมละ 8-9 บาท ซึ่งจะต้องรอให้รัฐบาลประกาศราคารับซื้อข้าวนาปีอีกครั้ง ขายตอนนี้ไม่คุ้มกับต้นทุนไม่ว่าจะเป็นค่าปุ๋ย ค่ารถไถ ค่ารถเกี่ยวข้าว ส่วนข้าวที่ตนเองปลูกไว้ในพื้นที่ 6 ไร่ เป็นข้าวเหนียว และเป็นวันที่สองที่นำมาตากแดดไล่ความชื้น
“ข้าวที่ได้ในปีนี้ตั้งใจจะแบ่งไว้กินและแบ่งบางส่วนนำไปขายเพื่อหาทุนมาทำนาปรังในปีหน้า แต่ยังไงก็ต้องนอนเฝ้าเวลาเอาข้าวมาตากไว้ เพราะปีที่ผ่านมามีโจรขโมยข้าวเปลือกของชาวนา ส่วนใหญ่จะออกขโมยช่วงตอนค่ำๆ เกิดเหตุทุกปี ปีที่แล้วก็โดนขโมย” นายสมปองกล่าว และบอกอีกว่า
พฤติกรรมของพวกโจรขโมยข้าวเปลือก จะขับรถยนต์มาจอด จากนั้นก็จะนำถังมาตักเอาข้าวเปลือกที่ตากไว้ เมื่อตักได้ปริมาณเยอะจนพอใจก็จะรีบขึ้นรถแล้วขับหลบหนีไป ทำให้ไม่สามารถจับโจรขโมยข้าวเปลือกได้ ทำให้ต้องกางเต็นท์นอนเฝ้าข้าวเปลือกเพราะกลัวจะเกิดซ้ำสองอีก