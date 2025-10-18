ชาวบ้านร้องตรวจสอบเงินฌาปนกิจสตรีน้ำพองไม่โปร่งใส สมาชิกตายไม่ยอมจ่ายเงิน

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-ผู้เสียหายจากการไม่ได้รับเงิน ฌาปนกิจสงเคราะห์สตรีอำเภอน้ำพองร้องให้ตรวจสอบการบริหารงานของสมาคมฯ หลังเงินสงเคราะห์ผู้เสียชีวิตไม่ได้รับตั้งแต่ปี 2565 และผู้บริหารหยุดให้สมาชิกส่งเงินสมาชิก พร้อมคัดชื่อออกอย่างไม่มีเหตุผล
วันนี้(18 ต.ค.)ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลวังชัย อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น นายชาติ มณีสา ปลัดเทศบาลตำบลวังชัย นายทะเบียนสมาคมฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น ตัวแทนจากนายอำเภอน้ำพอง และตัวแทนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สตรีอำเภอน้ำพอง พร้อมด้วยนายปราโมทย์ คลังเหตุ นางสาวชวาลิน แสนสีมนต์ ตัวแทนผู้เสียหาย และได้รับผลกระทบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์สตรีอำเภอน้ำพอง และชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบในการบริหารสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบปัญหาในการบริหารงานที่ตัดสิทธิ์สมาชิกโดยไม่มีเหตุผล ไม่จ่ายเงินให้กับสมาชิกที่เสียชีวิตมียอดร่วม 20 ล้านบาท
จากการประชุม ทางปลัดเทศบาลตำบลวังชัยในฐานะนายทะเบียนสมาคมฯตามกฎหมาย ประธานที่ประชุมพยายามจะให้การประชุมดำเนินการอย่างราบรื่น แต่เนื่องจากทางสมาคมฯ มีเพียงตัวแทนที่ไม่สามารถตัดสินใจในการแก้ปัญหาของสมาชิกได้ ทำให้เกิดการโต้เถียงกันไปมา ซึ่งทางตัวแทนผู้เสียประโยชน์ขอเอกสาร และสรุปยอดเงินในบัญชีเป็นเอกสารเพื่อนัดประชุมกันอีกครั้งในวันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2568 ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลวังชัยอีกครั้ง
นางทุมมี ราชำ ราษฎรบ้านท่าโพธิ์ ต.ท่ากระเสริม อ.น้ำพอง เล่าว่าแม่ของเธอเสียชีวิตเมื่อวันที่4 มีนาคม 2567 นัดรับเงินสงเคราะห์ 5 กันยายน 2568 ซึ่งวันแรกได้เงินค่าปลงศพ 20,000 บาท แต่ยังมียอดเงินที่ค้างอยู่แสนกว่าบาท เมื่อถึงวันนัดเข้ามาสอบถามที่สำนักงานบอกว่าไม่มีเงินจ่าย รอให้ขายสมาคมฯได้ก่อน จึงถามกลับไปว่าจะได้วันไหน ทางเจ้าหน้าที่บอกว่ายังไม่สามารถนัดวันได้ ทำให้ตนไม่มีความหวังว่าจะได้รับเงินส่วนที่เหลือ ซึ่งคาดว่าการดำเนินการของสมาคมฯคงไปไม่รอดทำใจไว้แล้ว
ทางด้านนางอภินันท์ กรุณานันท์ ราษฎรบ้านประชานิมิต ต.วังชัย อ.น้ำพอง บอกว่า เงินสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์สตรี ทางตนเองส่งเงินมาตลอดไม่เคยขาด ตั้งแต่เดือนละ 50 บาท จนถึงทุกวันนี้เดือนละ 300 บาท เมื่อมีปัญหาการบริหารภายในสมาคมฯ โดยทางสมาคมฯเบรกไม่ให้ส่งต่อ แต่ถ้าหากว่าสมาชิกไม่ส่งเกิน 3 เดือนถูกตัดสิทธิ์สมาชิกโดยไม่แจ้ง ซึ่งปกติตนเองส่งไม่เคยขาด ซึ่งในการมาประชุมครั้งนี้ เพราะอยากรู้สาเหตุว่าเกิดอะไรขึ้น ซึ่งตอนนี้ตนเองถูกตัดสิทธิ์การเป็นสมาชิกเรียบร้อยแล้ว
โดยหลังจากที่ร่วมรับฟังการชี้แจงจากตัวแทนทางสมาคมฯ ไม่เกิดความกระจ่าง มีเรื่องสอบถามก็ปัดเรื่องให้พ้นตัว ไม่ชี้แจงเส้นทางของเงิน และเหตุใดสมาชิกแต่ละคนถูกตัดสิทธิ์เพราะอะไร บางรายส่งเงินตลอดแต่ถูกตัดสิทธิ์มันเป็นเพราะอะไร คำถามเหล่านี้ไม่มีคำตอบอะไรเลย