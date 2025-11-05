ลาวเวียงบ้านป่าตาล สืบสานประเพณี “ลอยกระทง-ผ้าป่าข้าวเม่าทอด” กว่าร้อยปี ร่วมถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระพันปีหลวง

ลพบุรี - ชุมชนลาวเวียงบ้านป่าตาล อำเภอเมืองลพบุรี ร่วมอนุรักษ์และสืบสานประเพณีบุญผ้าป่าข้าวเม่าทอดคู่ลอยกระทง สืบทอดมานานกว่า 100 ปี พร้อมน้อมถวายความอาลัยและถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
วันนี้ ( 5 พ.ย.) ว่าที่ร้อยตรี ทรงพล แป้นแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชนในชุมชนลาวเวียงบ้านป่าตาล ร่วมขบวนแห่ข้าวเม่าและกระทงใบตอง ทำบุญตามประเพณี “บุญผ้าป่าข้าวเม่าทอด” ภายในงานประเพณีลอยกระทงลาวเวียงบ้านป่าตาล ที่ศาลาการเปรียญวัดป่าหวายทุ่ง ตำบลป่าตาล อำเภอเมืองลพบุรี
ก่อนเริ่มพิธี ผู้เข้าร่วมงานได้ยืนถวายความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เป็นเวลา 93 วินาที
ประเพณี “ลอยกระทงและผ้าป่าข้าวเม่าทอด” ของชุมชนลาวเวียงบ้านป่าตาล ถือเป็นการสืบทอดภูมิปัญญาและวัฒนธรรมดั้งเดิมที่มีมานานกว่าศตวรรษ สะท้อนความศรัทธาในพระพุทธศาสนา และสร้างความรักความสามัคคีในชุมชน พร้อมส่งเสริมรายได้ให้แก่ศิลปินพื้นบ้าน
สำหรับพิธีบุญผ้าป่าข้าวเม่าทอดนั้น ชาวลาวเวียง ซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่อพยพมาจากเวียงจันทน์ ประเทศลาว จะร่วมแรงร่วมใจจัดขึ้นในวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ของทุกปี เพื่อจัดหารายได้ทำนุบำรุงวัดป่าหวายทุ่ง
ก่อนถึงวันงาน ชาวบ้านจะช่วยกันจัดกองผ้าป่า โดยรวบรวมวัตถุดิบในการทำข้าวเม่าทอด ได้แก่ กล้วยไข่ ข้าวเม่า มะพร้าว น้ำตาล ไข่ แป้ง และน้ำมันพืช นำมาแห่ไปตั้งที่วัดเพื่อทอดขายหารายได้ถวายวัดในวันงาน พร้อมร่วมกันทำกระทงใบตองเพื่อใช้ลอยในลำคลองตอนค่ำ เป็นการขอขมาต่อพระแม่คงคา
“บุญผ้าป่าข้าวเม่าทอด” ถือเป็นประเพณีเก่าแก่ที่มีรากฐานจากวิถีเกษตรกรรมของชาวลาวเวียง เมื่อข้าวออกรวงใหม่ ชาวบ้านจะเก็บเกี่ยวข้าวที่ยังไม่แก่จัดมาทำข้าวเม่า และทอดถวายพระ ถือเป็นการนำผลผลิตแรกแห่งปีมาทำบุญ เพื่อความเป็นสิริมงคลในอาชีพและชีวิต