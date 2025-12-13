อธิบดี สกร.นำคณะลงพื้นที่จัดกิจกรรมนันทนาการสร้างความสุขให้พี่น้องชาวศรีสะเกษ ณ ศูนย์พักพิงชั่วคราว จากสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2568 นางเกศทิพย์ ศุภวานิช อธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ (สกร.)นำคณะผู้บริหาร จากส่วนกลาง พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงาน สกร.จากหลายสำนักงานทั่วประเทศ ลงพื้นที่ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อร่วมจัดกิจกรรมนันที่นาการต่าง ๆ สร้างขวัญและกำลังใจ ผ่อนคลายความเครียด ให้ประชาชนภายในศูนย์พักพิงชั่วคราวจากสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา
โดยช่วงหนึ่ง อธิบดีสกร.ได้ร่วมกิจกรรมร้องเพลง และฟ้อนรำร่วมกับชาวบ้าน สร้างรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ คลายทุกข์ ยามต้องห่างไกลบ้าน จากนั้นยังพบปะทักทาย เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานในพื้นที่ที่มาทำอาหารและขนมต่างๆ เพื่อมอบให้พี่น้องชาวศรีสะเกษในศูนย์พักพิง ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นเป็นกันเอง
นอกจากนี้ ในวันเดียวกัน นายสนิท อาษาธง ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดขอนแก่น ยังได้มอบหมายให้ กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต พร้อมด้วย บุคลากรในสังกัดสกร.ประจำจังหวัดขอนแก่น และบุคลากรจากอำเภอต่างๆ ทั้งอำเภอเมืองขอนแก่น,น้ำพอง,โคกโพธิ์ไชย,เขาสวนกวาง,อุบลรัตน์, ภูเวียง ,บ้านไผ่, มัญจา, หนองนา
และศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น ร่วมจัดกิจกรรม คลายเครียดและฟื้นฟูจิต ใแก่ห้าประชาชนผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์การปะทะตามแนวชายแดนไทย–กัมพูชา ณ ศูนย์พักพิงชั่วคราว จังหวัดศรีสะเกษ อีกด้วย
ภายในกิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรมฝึกสอนอาชีพ บริการตัดผมชาย การทอผ้าด้วยกี่เล็ก เกมสร้างสรรค์ รวมถึงกิจกรรมการเรียนรู้อย่างง่ายที่เหมาะสมกับทุกช่วงวัย เพื่อช่วยผ่อนคลายความกังวล ส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ และสร้างบรรยากาศที่เป็นมิตรและปลอดภัย
บรรยากาศตลอดการจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความอบอุ่น เต็มไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งสะท้อนถึงความร่วมมือและความห่วงใยจากหน่วยงานภาครัฐในการดูแลและช่วยเหลือประชาชนในยามวิกฤต นับเป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการเรียนรู้ตลอดชีวิตควบคู่กับการเยียวยาทางจิตใจอย่างยั่งยืน