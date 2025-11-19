“ธรรมนัส’ เปิดศูนย์ประสานงาน "กล้าธรรม" ภาคอีสาน 20 จังหวัด เผยได้ผู้สมัครแล้ว 85% ชูยกระดับรายได้เกษตรกร-พัฒนาชีวิตคนฐานราก

“ธรรมนัส’ เปิดศูนย์ประสานงานพรรคกล้าธรรม ภาคอีสาน 20 จังหวัด ประกาศพร้อมส่งผู้สมัครแล้วกว่า 85 % ชู นโยบายยกระดับรายได้เกษตรกร พัฒนาชีวิตคนฐานราก เดินหน้าขับเคลื่อนด้วยอุดมการณ์ “ครอบครัวกล้าทำ”
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2568 เวลา 12.00 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในช่วงพักกลางวันระหว่างการลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานที่ปรึกษาพรรคกล้าทำ พร้อมด้วย น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ ประธานยุทธศาสตร์พรรคกล้าทำ ได้ร่วมพบปะประชาชนในพื้นที่ โดยมี นายเอกราช ช่างเหลา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่น นายวัฒนา ช่างเหลา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น นางศรัณยา สุวรรณพรหม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภูอให้การต้อนรับ
โดย ร.อ.ธรรมนัส กล่าวถึงความสัมพันธ์กับตระกูลช่างเหลาว่า เป็นความผูกพันที่ยาวนาน เป็นเพื่อนรัก เป็นพี่ชายที่เคารพนับถือกันมาตั้งแต่ก่อนเข้าสู่เส้นทางการเมือง อยู่กันมายาวนานกว่า 16 ปี ผมรักและผูกพันกับครอบครัวนี้เสมอ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม วันนี้ถือเป็นฤกษ์ดีในการเปิดศูนย์ประสานงานพรรคกล้าธรรม สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครอบคลุมพื้นที่ 20 จังหวัด
ร.อ.ธรรมนัส กล่าวต่อว่า พรรคกล้าธรรม มีความพร้อมในการส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างจริงจัง การเปิดศูนย์ประสานงานภาคอีสานครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นในการขับเคลื่อนพรรคสู่การเลือกตั้งภายใต้ระบอบประชาธิปไตย โดยมีอุดมการณ์ร่วมกันคือ กล้าทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชน พรรคไม่ได้บริหารแบบบริษัทหรือครอบครัวการเมือง แต่เป็น ครอบครัวกล้าทำ ที่เดินหน้าด้วยหัวใจเดียวกัน คือ ทำงานให้ประชาชนด้วยความมุ่งมั่น จริงจัง และต้องยึดมั่นในความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ
“พรรคกล้าธรรม มุ่งเน้นการยกระดับรายได้เกษตรกร โดยตั้งแต่ผมเข้ามากำกับดูแลกระทรวงเกษตรฯ สิ่งที่เริ่มเห็นผลชัดเจนคือ ราคาข้าวหอมมะลิที่สามารถผลักดันให้สูงขึ้นเป็น 13,500 บาทต่อตัน ราคายางพาราที่ปรับเพิ่มขึ้นกว่าเดิมจนแตะระดับกิโลกรัมละ 18 บาท รวมทั้งราคาปาล์มน้ำมันที่ขณะนี้เกษตรกรขายได้ในระดับ 7 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งถือว่าสูงที่สุดในรอบหลายปี และจะขยับตัวสูงขึ้นอีกแน่นอน“ร.อ.ธรรมนัส กล่าว
ร.อ.ธรรมนัส ยังระบุถึงแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น โดยเสนอการผลักดันสินค้า GI หรือสินค้าแชมป์ประจำจังหวัด เช่น การส่งเสริมทุเรียนจังหวัดขอนแก่นให้เป็นสินค้าคุณภาพเพื่อการส่งออก ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางการขยายตลาดผลไม้ไทยในประเทศจีน นอกจากนี้ การดึงดูดนักท่องเที่ยว ซึ่งตัวเลขเศรษฐกิจล่าสุดสะท้อนว่า การท่องเที่ยวไทยเริ่มคึกคักขึ้นอย่างเห็นได้ชัด รวมถึงการพัฒนาภาคการศึกษาโดยหัวหน้าพรรคที่กำกับดูแลกระทรวงศึกษาธิการ และการทำงานเชิงรุกของกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ที่ดูแลสวัสดิการประชาชนทุกช่วงวัยอย่างเป็นรูปธรรม
ร.อ.ธรรมนัส กล่าวต่อว่า พรรคกล้าธรรมพร้อมเสนอผู้สมัครเข้าสู่การเลือกตั้งในพื้นที่อีสานทั้ง 20 จังหวัด โดยในต้นเดือนหน้าจะมีการเปิดตัวผู้สมัครอย่างเป็นทางการทั่วประเทศ ส่วน สส.ปัจจุบันที่ยังไม่สามารถเปิดตัวได้เนื่องจากสังกัดพรรคเดิมอยู่ จะรอเปิดตัวตามมาในอนาคต แต่ยืนยันว่ามีจำนวนมาก และเป็นบิ๊กเนมภาคอีสานหลายคน
“พรรคกล้าธรรมพร้อมแล้ว เรามีหัวใจเดียวกัน พร้อมทำงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตพี่น้องฐานรากในทุกพื้นที่ เราไม่ได้พูดลอย ๆ เราทำจริง ผลงานเริ่มปรากฏชัดแล้วในเวลาไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ขอเชิญชวนประชาชนภาคอีสานร่วมเดินหน้าไปกับพรรคกล้าธรรม ผมยืนยันว่า เรามีความพร้อมกว่า 85% ในการจัดทัพผู้สมัครในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และจะเดินหน้าต่อเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงรูปธรรมแก่พี่น้องประชาชนตามอุดมการณ์ของพรรคที่ว่า กล้าทำ เพื่อประชาชน”” ร.อ.ธรรมนัส กล่าวทิ้งท้าย