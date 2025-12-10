ตั้งจุดสกัดเข้าเมืองน้ำยืนเข้มหลังเจอโดรนต้องสงสัยบินว่อน

อุบลราชธานี - เพจที่ว่าการอำเภอน้ำยืน โพสต์ข้อความงดเข้าพื้นที่ เนื่องจากสถานการณ์ในพื้นที่อำเภอน้ำยืนยังไม่ปลอดภัย พร้อมตั้งจุดตรวจ จุดสกัด เพื่อคัดกรองผู้ที่จะเข้ามาในพื้นที่ ป้องกันสายลับกัมพูชาชี้เป้า และยังพบโดรนต้องสงสัยบินเข้ามาในพื้นที่
วันนี้ (10 ธ.ค.) นายรัฐปกร สุขทวีดำรงค์ ปลัดฝ่ายความมั่นคงอำเภอน้ำยืน จ.อุบลราชธานี นำกำลังเจ้าหน้าที่ ฝ่ายปกครอง ตำรวจ ทหาร กว่า 30 นาย ตั้งจุดตรวจ จุดสกัดบริเวณสามแยกบ้านโนนเจริญ ต.สีวิเชียร อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี ตามคำสั่งของนายอาทิตย์ บุษบา นายอำเภอน้ำยืน เพื่อคัดกรองคนที่จะเดินทางผ่านเข้าตัวอำเภอ เนื่องจากเป็นพื้นที่สู้รบยังไม่ปลอดภัยสำหรับประชาชนที่จะเดินทางไปมา พร้อมใช้ตรวจจับบุคคลต้องสงสัยจะมาชี้เป้าทางทหารให้ฝ่ายกัมพูชา
นายรัฐปกรเปิดเผยว่า สำหรับมาตรการดูแลพื้นที่แนวหลัง ทางฝ่ายปกครองร่วมกับตำรวจ ทหาร และ ชรบ. อส.ปฏิบัติหน้าที่ตั้งจุดตรวจจุดสกัด การพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลัง การคัดกรองบุคคลแปลกหน้าต้องสงสัย หรือสิ่งผิดกฎหมายต่างๆ ที่จะมาสร้างเหตุไม่ปกติในพื้นที่ และอำนวยความสะดวกแก่ทหารในการปฏิบัติการในช่วงนี้ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนงดเข้าในพื้นที่ เนื่องจากยังเป็นพื้นที่อันตราย มีการสู้รบเป็นระยะ
ส่วนในเรื่องโดรน เราพบโดรนคืนที่ผ่านมาอยู่หลายส่วน โดยเฉพาะพื้นที่เป้าหมาย จุดกระสุนตกยังพบโดรนหลายลำในพื้นที่ค่อนข้างมาก จึงอยู่ระหว่างเฝ้าจับตาและเพิ่มความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่ในช่วงนี้