ดีไซเนอร์แพร่ชื่อดังคืนถิ่นปั้นหม้อห้อมขึ้นแคทวอล์คสุดเฉิดฉายกระหึ่มเมือง

แพร่-ดีไซเนอร์เมืองแพร่ชื่อดังระดมคนท้องถิ่นดึงเอกลักษณ์ผ้าพื้นบ้าน จัดแสดงใน "แพร่คราฟท์ 2025" หลังออกแบบเครื่องแต่งกายให้ก้าวสู่แฟชั่นยุคใหม่หวังทัดเทียมระดับโลก ได้ทั้งชุดคุณภาพและดึงดูดแฟนพันธุ์แท้ให้ไปเยือน
ปัจจุบันนายศักดิ์จิระ เวียงเก่า ชาว จ.แพร่ ซึ่งเป็นดีไซเนอร์สิ่งทอ ลายผ้า และออกแบบเครื่องแต่งกายชั้นนำระดับประเทศ ได้กลับคืนสู่ถิ่นเมืองแพร่และร่วมกับกลุ่มดีไซเนอร์ผ้าพื้นเมืองที่ผลิตผ้าหม้อห้อมเมืองแพร่มากกว่า 20 คน ในการออกแบบเครื่องแต่งกายยุคใหม่ที่ยังคงเอกลักษณ์ของผ้า เส้นและสีท้องถิ่น มากกว่า 100 ชุด จากนั้นได้จัดแสดงเมื่อวันที่ 7 ธ.ค.2568 ภายในงานแฟชั่นโชว์ "แพร่คราฟท์ 2025" ณ บ้านวัชรปรีชา ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวถือเป็นการสร้างคุณภาพใหม่และเปิดกระแสนิยมในวงการแฟร์ชั่น เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้หันมาใช้ผ้าพื้นเมืองรวมทั้งยกระดับผ้าท้องถิ่นให้ทัดเทียมกับผ้าชั้นนำในระดับโลกอีกด้วย
นายศักดิ์จิระเชื่อว่าเมืองแพร่มีชื่อเสียงที่เป็นเอกลักษณ์และใครก็แข่งขันด้วยไม่ได้ นั่นคืองานสิ่งประดิษฐ์ที่มาจากไม้สักและผ้าหม้อห้อม ดังนั้นในปี 2569 จะมีการจัดงานแพร่คราฟท์ขึ้นอีกเพื่อจัดแสดงการออกแบบเสื้อผ้าที่แปลกตาและไม่มีที่ไหนเหมือนต่อไป
นายวุฒิไกร ผาทอง เจ้าของกิจการผ้าหม้อห้อมแก้ววรรณา และนักออกแบบผ้าหม้อห้อม กล่าวว่าที่ผ่านมาผู้ประกอบกิจการในเมืองแพร่ได้ออกแบบผ้าหม้อห้อมมาอย่างต่อเนื่อง โดยที่แก้ววรรณามีหลากหลาย เช่น ผ้าฝ้าย 100% และสีจากธรรมชาติล้วนๆ เครื่องแต่งกายที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ฯลฯ มีการจัดแสดงโดยดีไซเนอร์ท้องถิ่นและผู้แสดงแบบที่เป็นอาสาสมัครท้องถิ่น จึงทำให้ทุกคนมีความภาคภูมิใจและเมื่อมีผู้สนใจมากขึ้น มีแฟนพันธุ์แท้หรือ FC ของแต่ละแบรนด์ก็ยิ่งสร้างพลังในการทำงาน เมื่อ FC ได้ติดตามผลงานก็ดึงดูดผู้คนให้ไปเยือนเมืองแพร่มากขึ้นเศรษฐกิจก็ดีขึ้นตามมา
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในการจัดงานแพร่คราฟท์ 2025 ที่ผ่านมานอกจากจะมีการจัดแสดงเครื่องแต่งที่ออกแบบได้อย่างงดงามเป็นเอกลักษณ์แล้ว ยังมีการแสดงศิลปวัฒนธรรม งานหัตถกรรม งานจักสาน งานสิ่งประดิษฐ์จากไม้ งานเย็บปักถักร้อย สุราพื้นบ้าน อาหารท้องถิ่น และกาแฟพันธุ์ดีของเมืองแพร่ งานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-7 ธ.ค.2568 ที่ผ่านมา.