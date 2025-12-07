xs
เที่ยวย้อนยุคตลาดโบราณ ในงาน “ย้อนอดีตศรีสัชนาลัย นุ่งผ้าไทย ใส่เงินทองลายโบราณ สืบสานวัฒนธรรมอันล้ำค่า"

ชวนเที่ยวงาน “ย้อนอดีตศรีสัชนาลัย นุ่งผ้าไทย ใส่เงินทองลายโบราณ สืบสานวัฒนธรรมอันล้ำค่า" ประจำปี 2568 ณ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย ชมชิมชอป ผ้าพื้นเมือง อาหารพื้นถิ่น ร่วมสวมใส่ผ้าไทย ใส่เครื่องประดับลายโบราณ ตั้งแต่วันที่ 6-10 ธ.ค. 68


เริ่มแล้ว “ย้อนอดีตศรีสัชนาลัย นุ่งผ้าไทย ใส่เงินทองลายโบราณ สืบสานวัฒนธรรมอันล้ำค่า ประจำปี 2568” ณ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย งานนี้จัดระหว่าง วันที่ 6 – 10 ธันวาคม 2568

ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย อาทิ 
- ชมกิจกรรมวิถีชีวิตของศรีสัชนาลัยในอดีต 

- และชมหมู่บ้านวิถีไทยพื้นถิ่น ทั้ง 10 กลุ่มชาติพันธุ์ 

- ชมการแสดงเล่าเรื่อง “เมืองศรีสัชนาลัย” ประกอบแสง เสียง (Light & Sound) ทุกค่ำคืน 


- กิจกรรมเดินแบบแฟชั่นโชว์ผ้าพื้นเมือง รวมทั้งเครื่องประดับเงิน - ทอง ลายโบราณ 

- ชม ชิม ช๊อป สินค้า OTOP ที่หลากหลายมีคุณภาพ รวมทั้งอาหารพื้นถิ่นอร่อยๆ ราคาประหยัด ในบริเวณตลาดสินค้า OTOP และ ตลาดใครใคร่ค้าค้า และตลาดกลุ่มสตรี 

- ร่วมสวมใส่ผ้าไทย ใส่เครื่องประดับเงิน - ทอง ลายโบราณ ณ ดินแดนแห่งเมืองมรดกโลกศรีสัชนาลัย

- พร้อมทั้งร่วมจุดตะคันน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และน้อมถวายอาลัย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 


สำหรับ "อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย" ตั้งอยู่ใน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย ในอดีตเป็นเมืองที่เกิดขึ้นก่อนที่พ่อขุนศรีอินทราทิตย์จะขึ้นครองกรุงสุโขทัย แต่ในระยะนั้นมีชื่อว่าเมืองเชลียง ก่อนจะกลายเป็นเมืองศรีสัชนาลัย และเมืองสวรรคโลกในที่สุด ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกภายใต้ชื่อ “เมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวาร” ตั้งแต่ปี 2534 (ร่วมกับอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-กำแพงเพชร)

สิ่งที่ไม่ควรพลาดชมในอุทยานก็คือ “วัดช้างล้อม” ที่มีโบราณสถานสำคัญคือเจดีย์ประธานทรงลังกา มีช้างปูนปั้นเต็มตัวประดับโดยรอบฐานทั้ง 4 ด้าน รวม 39 เชือก “วัดเจดีย์เจ็ดแถว” โบราณสถานสำคัญคือเจดีย์ประธานรูปดอกบัวตูม อีกทั้งยังมีเจดีย์ราย และอาคารขนาดเล็กแบบต่างๆ กันถึง 33 องค์ ส่วน “วัดนางพญา” ก็มีความโดดเด่นตรงลวดลายปูนปั้นอันงดงามรูปแบบศิลปะสมัยอยุธยาตอนต้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
- ที่ว่าการอำเภอศรีสัชนาลัย โทร. 0 5567 1466 
- ททท.สำนักงานสุโขทัย โทร. 0 5561 2982 – 3 เฟซบุ๊ค ททท.สำนักงานสุโขทัย









