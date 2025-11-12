SIRIVANNAVARI “Dream Bucket” กระเป๋าสะพายทรงถังโดนใจคนดัง

แบรนด์ SIRIVANNAVARI พร้อมเข้าสู่ฤดูกาลท้าลมหนาว ด้วยการจัดแฟชั่นโชว์คอลเลกชัน Autumn-Winter 2025/26 ในกรุงเทพฯ ที่ผ่านมา โดยงานออกแบบเสื้อผ้าและแอคเซสเซอรีส์แห่งฤดูกาลนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา องค์ดีไซเนอร์ ทรงได้แรงบันดาลใจจากกีฬาขี่ม้าที่ทรงโปรดปราน มาสู่ชิ้นงานที่ผสมผสานความเท่ของเครื่องแบบของนักขี่ม้าและความทันสมัย เนรมิตจากงานตัดเย็บอันพิถีพิถัน สอดแทรกความคิดสร้างสรรค์เพื่อถ่ายทอดถึงความแข็งแกร่งและความสง่างามของสุภาพสตรี
สำหรับหนึ่งในไอเทมที่โดดเด่นที่สุดคือ กระเป๋าสะพาย “Dream Bucket” ที่เห็นเอ-ลิสต์ เซเลบริตี ตั้งแต่ ชมพู่-อารยา เอ ฮาร์เก็ต, แอน ทองประสม, มิว-นิษฐา คูหาเปรมกิจ และนัท มีเรีย เลือกถือคู่กาย
“Dream Bucket” จะเป็นกระเป๋าสะพายรูปทรงถังวงรี ที่ได้แรงบันดาลใจจากชื่อม้าทรง “Dream Catcher” ม้าทรงคู่ใจขององค์ดีไซเนอร์ ในการแข่งขันศิลปะบังคับม้า (Dressage) และถังป้อนอาหารม้า ซึ่งทำจากวัสดุหนังลูกวัว (Calfskin) คุณภาพ Made in Italy พร้อมฝากระเป๋าหูหิ้วเดี่ยว มอบความคล่องตัวตามวิธีใช้งาน ตกแต่งด้วยอะไหล่แม่เหล็ก ซึ่งเป็นซิกเนเจอร์ อันมีที่มาจากรูเข็มร้อยด้าย อุปกรณ์ในสตูดิโอของดีไซเนอร์ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นแห่งการสร้างสรรค์ และสายสะพายไหล่ทรงอานม้า ที่ถอดเข้า-ออกได้ รองรับทุกสไตล์การแต่งตัว ส่วน ชาร์มห้อยกระเป๋าประดับโลโก้ SR ตอกย้ำดีเอ็นเอของแบรนด์ SIRIVANNAVARI ได้อย่างลงตัว มีให้เลือก 3 เฉดสีคือ แดง Burgundy, สีน้ำเงิน Navy และสีน้ำตาล
ชอป IT-Bag และไอเทมชิ้นเด่นประจำฤดูกาล ได้ที่แฟล็กชิปสโตร์ ชั้น 1 ฝั่ง South Zone สยามพารากอน และทางออนไลน์ Line @Sirivannavari_shop