ตระการตา "มารายห์ แครี่" ใส่เดรสแบรนด์ SIRIVANNAVARI ช่วงไฮไลต์ของคอนเสิร์ต

สำหรับค่ำคืนสุดพิเศษในเมืองไทย ที่ผ่านมา ของดีว่าสาวชาวอเมริกัน "มารายห์ แครี" (Mariah Carey) ที่ได้เดินทางมาเปิดคอนเสิร์ตฉลองครอบรอบ 20 ปีอัลบัม “The Emancipation of Mimi” ไม่เพียงเสียงร้องระดับตำนาน แต่เธอยังได้สวมใส่ ชุดเดรส SIRIVANNAVARI Couture ในช่วงไฮไลต์สุดพิเศษ จากแบรนด์ SIRIVANNAVARI โดยองค์ดีไซเนอร์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ได้ทรงออกแบบร่วมกับมารายห์ โดยนำผลงาน archive ชุดฟีนาเล่สุดอลังจากแฟชั่นโชว์ Spring/Summer 2025 มาเป็นต้นแบบ
มารายห์เลือกใช้ผ้าไหมไทย เพื่อยกย่องงานฝีมือของชาติไทย ในโทนสีม่วงชมพู ที่เธอโปรดปราน ผ่านงานตัดเย็บเสื้อผ้าชั้นสูง โดยใช้ผ้าไหมลายลูกแก้ว สีม่วงมาเจนต้า (สีเกสรชมพู่มะเหมี่ยว) อันหรูหรา จากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ พร้อมดีเทลช่วงหลัง ขึ้นโครงจีบผ้าเป็นช่อดอกไม้โดดเด่นยามเคลื่อนไหว
ส่วนงานปักบนชุดที่เปล่งประกายระยิบระยับรับกับสปอตไลท์บนเวที รังสรรค์โดยช่างฝีมือจาก SIRIVANNAVARI Atelier and Academy สตูดิโองานปักชั้นสูงของแบรนด์ ซึ่งถ่ายทอดแรงบันดาลใจจาก “ดอกรัก” ดอกไม้ร้อยพวงมาลัย ผ่านคริสตัล เลื่อม และแท่งแก้วนับหลายพันชิ้น ปักเรียงต่อกันเป็นลายเส้นสามมิติ ใช้เวลาปักนานนับร้อยชั่วโมง
ทั้งยังเพิ่มความพิเศษด้วยงานปักตัวอักษรย่อ MC ชื่อของมาราย์ แครี่ เพื่อเป็นการต้อนรับและมิตรไมตรีแบบไทยในบริบทร่วมสมัย
นอกจากนี้ มารายห์ยังสวมใส่สร้อยคอเลอค่า ชิ้นงานไฮ-จิวเวลรี หนึ่งเดียวในโลกจาก SIRIVANNAVARI x Beauty Gems ซึ่งรังสรรค์ขึ้นจากพลอยสีชมพูกลีบบัว ‘พัดพารัดชา’ (Padparadscha) ทรงหยดน้ำ สุดล้ำค่าหายากยิ่ง สร้อยเพชรเจียระไนหลากทรง ทั้งทรงกลม, สี่เหลี่ยม มูลค่าเกินร้อยล้าน เสริมลุคบนเวทีให้เธอดูโดดเด่นเป็นสง่าแฝงความเป็นไทยได้อย่างลงตัว ส่งท้ายค่ำคืนสุดพิเศษในไทย สำหรับคอนเสิร์ต MARIAH CAREY The Celebration of Mimi ได้อย่างสวยงามตระการตา