ยูนิโคล่ เตรียมปล่อยไอเทมทรงโมเดิร์นสไตล์ฝรั่งเศสในโทนสีสันสดใส

ยูนิโคล่ เปิดตัวคอลเลคชัน UNIQLO and COMPTOIR DES COTONNIERS ประจำฤดูใบไม้ร่วง/ฤดูหนาว 2025 คอลเลคชันที่มีรายละเอียดของการออกแบบเสื้อผ้าสไตล์ฝรั่งเศสสุดชิค โดยคอลเลคชัน UNIQLO and COMPTOIR DES COTONNIERS พร้อมนำเสนอไอเทมต่างๆ ที่สร้างสรรค์จากเนื้อผ้าคุณภาพสูงผสานกับโทนสีสันที่สวยงามให้ทุกคนได้ช้อปพร้อมกันทั้งคอลเลคชันในวันที่ 12 กันยายน เป็นต้นไป
คอลเลคชันฤดูใบไม้ร่วง/ฤดูหนาว 2025 ประกอบด้วยไอเทมสำหรับผู้หญิง 7 ชิ้นที่โดดเด่นด้วยทรงบ็อกซี่ และการแต่งตัวแบบเข้าเซ็ต ไอเทมที่ทำจากผ้าลูกฟูก เช่น กางเกงทรงโค้ง, เสื้อแจ็คเก็ต และกระโปรงสั้น เผยให้เห็นถึงเสน่ห์สไตล์แคชชวลชิคแบบฝรั่งเศส ซึ่ง 3 ไอเทมนี้ยังสามารถจับคู่เป็นชุดเซ็ตได้ด้วย สำหรับไอเทมประเภทผ้าถัก ให้ความสำคัญเรื่องเนื้อผ้าและการออกแบบที่พิถีพิถัน ทรงเสื้อมีความเรียบง่ายแต่แฝงด้วยรายละเอียดที่สวยงาม โดยเสื้อต่างๆ มาในโทนสีกรมท่า สีขาวออฟไวท์ สีแดง สีเขียวเข้ม และสีน้ำตาลช็อกโกแลตที่เข้ากับการแต่งตัวช่วงฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาวที่กำลังจะมาถึงนี้