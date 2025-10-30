ร้านเสื้อผ้ากาดหลวงเชียงใหม่ยอดขายเสื้อผ้าชุดดำพุ่ง คนแห่ซื้อสวมใส่ไว้ทุกข์ถวายความอาลัย-บางร้างเกลี้ยงสต๊อก

เชียงใหม่ - กาดหลวงเชียงใหม่คึกคัก คนจับจ่ายเลือกซื้อเสื้อผ้าชุดดำสวมใส่ถวายอาลัยไว้ทุกข์ “สมเด็จพระพันปีหลวง” ขณะที่พ่อค้าแม่ค้าเสื้อผ้าเผยยอดขายพุ่ง โดยเฉพาะเสื้อโปโลคอปกที่ได้รับความนิยมสูง จนบางร้านสินค้าหมดเกลี้ยงและต้องสั่งผลิตเพิ่ม แต่ต้องรอ 2 สัปดาห์ ส่วนชุดผ้าพื้นเมืองได้รับความสนใจอย่างดีเช่นกัน ด้านพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ เน้นย้ำผู้ติดป้ายราคาชัดเจนและห้ามฉวยโอกาสขึ้นราคา
วันนี้(30 ต.ค.68) รายงานข่าวแจ้งว่าบรรยากาศการซื้อขายซื้อผ้าชุดดำที่ย่านตลาดวโรรส และตลาดต้นลำไย ในตัวเมืองเชียงใหม่ เป็นไปอย่างคึกคัก จากการที่ประชาชนพากันออกมาเลือกซื้อเพื่อนำไปสวมใส่ไว้ทุกข์และแสดงความอาลัยที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จสวรรคต โดยบรรดาผู้ค้าต่างมีการนำเสื้อผ้าชุดดำแบบต่างๆ ทั้งเสื้อยืด เสื้อเชิ้ต เสื้อโปโล กระโปรง กางเกง และชุดผ้าพื้นเมือง ออกมาวางขายให้กันหลากหลายแบบให้ลูกค้าเลือกซื้อ ซึ่งพบว่ามีราคาเริ่มต้นตั้งแต่หลักร้อยไปจนถึงหลักพัน ซึ่งเบื้องต้นพบว่ายอดขายเสื้อผ้าชุดดำในช่วงนี้เพิ่มขึ้นจากปกติอย่างชัดเจน โดยเฉพาะเสื้อคอปกหรือเสื้อโปโลที่ขายดีมาก จนบางร้านไม่เหลือสินค้าวางขาย และต้องมีการสั่งผลิตเพิ่มอย่างเร่งด่วน เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ส่วนชุดผ้าพื้นเมืองนั้น พบว่าขายดีเช่นกัน
ทั้งนี้จากการสอบถามเจ้าของร้านขายเสื้อผ้า เปิดเผยว่า ช่วงนี้ยอดขายเพิ่มขึ้นมาก โดยเฉพาะเสื้อโปโลคอปก จากการที่มีลูกค้าพากันออกมาเลือกซื้อทุกวัน จนสินค้าเริ่มขาดตลาดและบางร้านขายไปจนหมดเกลี้ยงแล้ว เพราะส่วนใหญ่เป็นสินค้าเดิมที่สต๊อกไว้อยู่แล้ว ทำให้ต้องมีการสั่งเพิ่มและรอทางโรงงานผลิตส่งมาให้ คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 2 สัปดาห์ ขณะที่เสื้อผ้าชุดพื้นเมืองนั้น พบว่าได้รับความสนใจเลือกซื้อและมียอดขายเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน โดยแม้ว่าช่วงนี้ความต้องการของลูกค้าจะเพิ่มสูงขึ้นมาก แต่ทางพ่อค้าแม่ค้าไม่ได้มีการปรับขึ้นราคาจากช่วงปกติแต่อย่างใด
รายงานข่าวแจ้งด้วยว่า ด้านพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ได้ขอความร่วมมือผู้ประกอบการจำหน่ายชุดดำในราคาที่เหมาะสม ไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคา ย้ำต้องปิดป้ายชัดเจน ซึ่งจากการที่เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจราคาชุดไว้ทุกข์ พบว่าราคายังทรงตัวและไม่พบการขึ้นราคา โดยเสื้อยืดคอกลมจำหน่ายในราคาตัวละ 99 – 150 บาท เสื้อโปโลตัวละ 159 – 199 บาท และเสื้อเชิ้ตแขนยาวตัวละ 199 – 299 บาท ซึ่งถือเป็นระดับราคาที่เหมาะสม ขณะเดียวกันผู้ประกอบการหลายรายยังได้เตรียมเข้าร่วมโครงการ “คนละครึ่งพลัส” ที่เริ่มใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่ 29 ต.ค.68 คาดว่าจะช่วยกระตุ้นยอดขายและบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนได้อีกทางหนึ่ง
นอกจากนี้เจ้าหน้าที่พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ได้กำชับให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด หากตรวจพบว่ามีการไม่ปิดป้ายแสดงราคา จะดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 โดยมีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท ส่วนกรณีจำหน่ายสินค้าในราคาสูงเกินสมควรหรือเอาเปรียบผู้บริโภค มีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และหากพบการกักตุนสินค้าเพื่อหวังผลกำไร มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ.