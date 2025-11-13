แพร่เตรียมจัดงาน “ฮ่วมอ๊ก ฮอมใจ๋ PhraeCraft 2025” โชว์ทั้งเหล้าแป้-หม้อห้อม/ไม้สัก-หัตถกรรมชาติพันธุ์

แพร่ - พี่น้องชาวม้ง อาข่า กะเหรี่ยง มลาบรี ลาหู่ (มูเซอ) ไทลื้อ ไทพวน อึมปี้ และไทใหญ่ มาหมด..เตรียมนำผลงานหัตถกรรมชาติพันธุ์ร่วมสมัยออกงาน “แพร่คราฟท์ 2025” พร้อม “เหล้าแป้” ผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นดีไซน์ใหม่ที่เป็นเสน่ห์เมืองแพร่ ต้นธันวาฯ นี้
นายคุณากร คชหิรัญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ นายศักดิ์จิระ เวียงเก่า ประธานแพร่คราฟท์ พร้อมผู้เกี่ยวข้อง ได้แถลงข่าวที่ร้านบายศรี ต.เหมืองหม้อ อ.เมืองแพร่ เตรียมจัดงาน แพร่คราฟท์ 2025 ระหว่าง 5-7 ธันวาคม 2568 ที่บ้านวัชรปรีชา (เชิงสะพานมหาโพธิ์) ริมแม่น้ำยมเมืองแพร่
ประธานแพร่คราฟท์กล่าวว่า งานนี้จะเป็นการรวมตัวของผู้ผลิตหัตถกรรมพื้นบ้านหลายสาขา เช่น ด้านเครื่องนุ่งห่มผ้าพื้นเมือง ด้านจักสาน ด้านการทำสิ่งประดิษฐ์จากไม้ รวมถึงด้านดนตรีพื้นบ้าน ซึ่งปีนี้เป็นปีที่ 9 แล้ว ทุกปีที่ผ่านมาได้รับเสียงตอบรับจากประชาชนเข้าชมงานแน่นทุกปี ซึ่งปีนี้นำประเด็น “ฮ่วมอ๊ก ฮอมใจ๋” มาเป็นธีมของงาน คือการให้ความร่วมมือ ร่วมใจกันทำงาน
นายศักดิ์จิระกล่าวด้วยว่า ผลงานของเมืองแพร่ที่ไม่มีใครแย่งซีนมี 2 อย่าง คือ 1. ผ้าหม้อห้อม ถ้ามีคนถามว่าผ้าหม้อห้อมที่ไหนดีที่สุดก็จะต้องตอบว่าที่จังหวัดแพร่ 2. งานไม้สักสิ่งประดิษฐ์ที่มีชื่อเสียง ทั้ง 2 งานหัตถกรรมดังกล่าวเป็นจุดเด่นของจังหวัดแพร่มานาน จนต้องไปอยู่ในคำขวัญของจังหวัด ที่เริ่มต้นด้วยคำว่า “หม้อห้อม ไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ฯ” แต่ปีนี้มีการรวมเอางานพื้นบ้านที่เป็นจุดเด่นอีกอย่างเข้ามาด้วย คือ “สุราพื้นบ้าน”
นางสาวสุธัตตา สุวรรณกาศ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดแพร่ กล่าวว่า ศูนย์ฯ ได้ร่วมงานแพร่คราฟท์มาอย่างต่อเนื่อง โดยนำหัตถกรรมจากกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดแพร่ที่มีอยู่ 5 กลุ่มหลัก คือ ชาวม้ง ชาวอาข่า ชาวกะเหรี่ยง ชาวมลาบรี และชาวลาหู่ (มูเซอ) นอกจากนั้นยังมีชาติพันธุ์ที่อยู่ในชุมชนเมืองแพร่ คือ ไทลื้อ ไทพวน อึมปี้ และไทใหญ่ ซึ่งมีการออกแบบเพิ่มเติมโดยดีไซเนอร์ชื่อดังกลายเป็นสินค้าคุณภาพออกสู่ตลาด มาร่วมงานตลอด
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า งานดังกล่าวจัดขึ้นจากการรวมตัวของชาวแพร่ที่ต้องการอนุรักษ์และพัฒนางานศิลปหัตถกรรมร่วมสมัยนำออกมาแสดงปีละ 1 ครั้ง โดยมีภาครัฐมาเป็นภาคีความร่วมมือในการทำงาน 8 ปีที่ผ่านมามีประชาชนไปร่วมกันอย่างเนืองแน่น ปีนี้ถือเป็นปีที่จัดงานแบบ ร่วมอกร่วมใจนำใจมาจัดงาน “ฮ่วมอ๊ก ฮอมใจ๋” แสดงสินค้าพื้นเมืองหัตถกรรมเอกลักษณ์เมืองแพร่ นับเป็นโปรแกรมท่องเที่ยวในฤดูหนาวที่มีชื่อเสียงของชาวแพร่