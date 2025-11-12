“ป้อม-ธีระพันธ์ วรรณรัตน์” ดีไซเนอร์คู่พระวรกาย ผู้อยู่เบื้องหลังฉลองพระองค์งดงามเลอค่า

ไม่ว่าโลกของแฟชั่นจะหมุนไปเร็วแค่ไหน แต่ก็ยังมีผู้ที่อยู่คู่วงการแฟชั่นไทยแบบไร้กาลเวลา คอยสร้างสรรค์ผลงานสุดงดงาม ผู้ใช้ผืนผ้าเป็นภาษาสื่อสารความงดงามแห่งยุคสมัย ถ่ายทอดอัตลักษณ์ของไทย นั่นคือ “ธีระพันธ์ วรรณรัตน์” หรือที่คนในวงการแฟชั่นเรียกขานกันว่า “ป้อม ธีระพันธ์” สำหรับเด็กรุ่นใหม่ๆ ที่ไม่ทราบว่าเขาคือใคร? เมื่อทราบแล้วจะยกให้เป็นปรมาจารย์แห่งวงการแฟชั่นไทยไปเลย!
หลายๆ ครั้งเรามักได้เห็นฉลองพระองค์ผ้าไทยสุดงดงามของ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ที่นอกจากจะมีการดีไซน์ ตัดเย็บอย่างงดงามแล้ว ยังสอดแทรกผ้าไทยเข้าไปได้อย่างลงตัว ร่วมสมัย และมักจะได้ยินว่าผู้อยู่เบื้องหลังฉลองพระองค์เหล่านั้นคือ “ป้อม ธีระพันธ์” ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ การออกแบบแฟชั่น ประจำปี 2562 ซึ่งก่อนจะทำฉลองพระองค์ให้กับ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ เขาก็เคยถวายงานด้านตัดฉลองพระองค์ ถวาย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวาระต่างๆ มาแล้ว เรียกว่าถวายการรับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาทมานานกว่า 30 ปี
นอกจากนี้ ยังเป็นหนึ่งในทีมนักออกแบบ ที่ทำโปรเจกต์นำผ้าไทยจากชุมชน มาออกแบบให้เป็นแฟชั่นที่ใส่ได้จริง และมีความทันสมัยให้สมกับคอนเซ็ปต์ “ผ้าไทยใส่สนุก” ของเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ อีกด้วย
ย้อนหลังไปเมื่อ 47 ปีที่ “ป้อม ธีระพันธ์” ได้เปิดห้องเสื้อ TIRAPAN ขึ้น ซึ่งในยุคนั้นเรียกได้ว่าเป็นห้องเสื้อชั้นนำของชาวไฮโซ ที่มักจะต้องให้เขาเป็นคนตัดเย็บออกแบบชุดให้ ซึ่งพื้นเพของป้อมก็ไม่ธรรมดา เพราะเป็นถึงลูกนายพล ทูตทหาร โดยเขาเป็นบุตรของ พลโทจวน กับคุณหญิงเจ้าฉมชบา วรรณรัตน์ หลานตาเจ้าบุรีรัตน์ (เเก้วมุงเมือง) หลานยายเจ้าหญิงเรณุวรรณา ณ เชียงใหม่ ซึ่งเป็นทายาทเจ้านายฝ่ายเหนือชั้นผู้ใหญ่
ด้วยความที่อยู่ใกล้ชิดคุณแม่ ซึ่งเป็นภริยาผู้ช่วยทูตทหาร และได้เห็นคุณแม่แต่งตัวสวยออกงานเคียงข้างคุณพ่อ บวกกับความประทับใจจากการชมภาพยนตร์เรื่อง Breakfast at Tiffany’s ทำให้เขาเลือกเรียนทางด้านมัณฑนศิลป์ที่สหรัฐอเมริกา และศึกษาต่อด้านการออกแบบเสื้อผ้าและทำแพตเทิร์นที่ฝรั่งเศส ก่อนจะกลับมาเปิดห้องเสื้อธีระพันธ์ (TIRAPAN) เพื่อตัดเย็บชุดเดรสสำหรับผู้หญิง
แม้จะคร่ำหวอดในวงการแฟชั่นมานานหลายสิบปี แต่เขาก็ไม่เคยหยุดนิ่ง ยังคงเรียนรู้และปรับตัวอยู่เสมอ ทั้งในแง่ของเทคนิค แนวคิด และเทรนด์โลก แม้เวลาจะผ่านไปนานแค่ไหน ห้องเสื้อ TIRAPAN ก็ยังถือเป็นแบรนด์แฟชั่นไทยระดับตำนาน โดยเฉพาะ ช่วงหลังๆ เขาได้รับเกียรติให้ออกแบบชุดฉลองพระองค์ให้กับ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ซึ่งหลายๆ ผลงานได้รับการชื่นชม จากทั้งแวดวงแฟชั่นและสื่อมวลชนว่า เป็นฉลองพระองค์ที่งดงามและสง่างามเหนือกาลเวลา
หากพูดถึงเอกลักษณ์ในผลงานของเขา คงต้องยกให้กับความประณีตและความละเมียดในรายละเอียด กับวิธีการออกแบบที่ให้ความสำคัญถึงโครงสร้างของชุด พอๆ กับการเลือกวัสดุและการตัดเย็บ
ผลงานของเขามักใช้เส้นสายที่สง่างามแต่ไม่แข็งกระด้าง ซึ่งการเลือกใช้ผ้าไหมไทยและผ้าพื้นเมือง เป็นอีกหนึ่งจุดแข็งของเขา มักถูกหยิบมาใช้และประยุกต์ให้เข้ากับยุคสมัยอยู่เสมอ ลวดลายไทยดั้งเดิมถูกนำมาปรับให้งดงามร่วมสมัย ผ่านเทคนิคการปัก การจับเดรป และการจัดวางแพตเทิร์นที่ลงตัวทันสมัย พอที่จะก้าวไปอวดบนเวทีแฟชั่นระดับโลก และอยู่บนพระวรกายของเชื้อพระวงค์อย่างสง่างาม
ในโลกที่แฟชั่นเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว “ธีระพันธ์ วรรณรัตน์” ยังคงยืนหยัดอยู่ในตำแหน่งที่มั่นคงของวงการ เพราะเขาไม่ได้สร้างเพียงชุดสวย แต่สร้างเรื่องราวระดับตำนานไว้มากมาย ทุกผลงานของเขาจึงเปี่ยมด้วยจิตวิญญาณและความงดงามที่เกินกว่าตาเห็น ซึ่งชื่อของ “ป้อม ธีระพันธ์” จะยังคงอยู่ในความทรงจำของวงการแฟชั่นไทยต่อไปอีกยาวนาน