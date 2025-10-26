สมาชิกศูนย์ศิลปาชีพบ้านยางน้อย พร้อมสืบสานพระปนิธานผ้าไทย

อุบลราชธานี-เจ้าหน้าที่ศูนย์ศิลปาชีพบ้านยางน้อย จ.อุบลฯ ให้คำมั่นจะร่วมกันสืบสานพระปนิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ส่งเสริมอาชีพทอผ้าพื้นเมืองให้กับราษฎรในพื้นที่
ศูนย์ศิลปาชีพบ้านยางน้อย ต.ก่อเอ้ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี เป็นหนึ่งในศูนย์ส่งเสริมชีพที่ก่อตั้งขึ้นตามพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อสร้างอาชีพให้กับราษฎรในพื้นที่ได้มีรายได้เสริม
ซึ่งอดีตคนในพื้นที่มีอาชีพทำเกษตรกรรมทำนาทำไร่ ได้มีอาชีพเสริมด้วยการทอผ้าพื้นเมืองอีสานหลากหลายประเภทตามภูมิปัญญาท้องถิ่นและเป็นแหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทั้งผ้าและกระเป๋าของสมาชิกศูนย์ศิลปาชีพจากทั่วประเทศ วันนี้ ยังคงมีเจ้าหน้าที่เปิดให้บริการกับผู้สนใจเดินทางมาร่วมชมผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นที่เมืองจากพระประสงค์ของพระองค์ท่าน
นายกิจชัย บุญเหลื่อม เจ้าหน้าที่ศูนย์ศิลาชีพบ้านยางน้อยกล่าวถึงพระเมตตาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงว่า อดีตหน้าแล้งชาวบ้านต้องเข้ากรุงเทพฯ หรือเข้าไปในเมืองไปหางานทำ เพราะหมดฤดูทำไร่ทำนา ว่างงานไม่มีรายได้
เมื่อพระองค์ท่านมาพัฒนาศูนย์ศิลปาชีพชาวบ้านก็มีงานทำ ต่อไปนี้ก็จะน้อมนำคำสอนของพระองค์ท่านไปใช้ในชีวิตประจำวัน ร่วมกันอนุรักษ์เผยแพร่ศิลปาชีพต่างๆที่พระองค์ท่านทรงทำไว้ ไม่ว่าจะเป็นผ้าไหม ผ้าฝ้าย ทำจากผ้าทอมือจากชาวบ้านให้ดำรงอยู่ตามที่พระองค์ท่านทรงดำริไว้ โดยทำด้วยตัวเราเองและส่งเสริมคนอื่นให้ช่วยกันสืบสานเอาไว้