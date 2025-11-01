ร่วมชมความงดงามแฟชั่นฉลองพระองค์ แห่งสมเด็จฯ พระพันปีหลวง เข้าชมฟรี ที่พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ

พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ ขอเชิญประชาชนร่วมรำลึกและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เปิดให้เข้าโดยไม่เสียค่าเข้าชม ตั้งแต่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2568 เป็นต้นไป ผ่านนิทรรศการถาวรอันทรงคุณค่า ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณในการรวบรวม จัดแสดง และเก็บรักษาให้ชนรุ่นหลังได้เรียนรู้ สืบสาน อนุรักษ์ และส่งเสริมผ้าไทย ตลอดจนศิลปหัตถกรรมของแผ่นดินให้คงอยู่อย่างสง่างามและร่วมสมัยคู่สังคมไทยและสายตาชาวโลก
สัมผัสเรื่องราวเบื้องหลังฉลองพระองค์ จากสองนิทรรศการภายใน พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่นับเป็นสัญลักษณ์แห่งพระมหากรุณาธิคุณ เป็นคลังทรัพย์ทางวัฒนธรรมที่ถ่ายทอดแรงบันดาลใจ โดยมีรายละเอียดนิทรรศการสำคัญ ได้แก่ “ชุดไทย จากราชสำนักสู่ราชนิยม” และ “สิริราชพัสตราบรมราชินีนาถ”
ภายในพิพิธภัณฑ์ผ้าฯ จะได้เห็นเส้นทางประวัติศาสตร์อันงดงามสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ทรงสำนึกในความงามล้ำค่าแห่งผืนผ้าไทยและศิลปะการแต่งกายของชาติไทย เมื่อครั้งโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวออกเยือนนานาประเทศในพุทธศักราช 2503 พระองค์ทรงเห็นความสำคัญของการปรากฏพระองค์ในชุดแต่งกายที่สะท้อนเอกลักษณ์ไทยและเป็นแบบอย่างสากล เพื่อเป็นตัวแทนที่งดงามของประเทศในเวทีโลก
ซึ่งในนิทรรศการห้องที่ 1 คือห้อง “ชุดไทย จากราชสำนักสู่ราชนิยม” จัดแสดง “ชุดไทยพระราชนิยม” ครบทั้ง 8 แบบ ประกอบด้วย เรือนต้น จิตรลดา อมรินทร์ บรมพิมาน ดุสิต จักรี ศิวาลัย และจักรพรรดิ โดยแต่ละแบบมีรากฐานมาจากเครื่องแต่งกายของสตรีในราชสำนักโบราณ ผสมผสานกับเทคนิคการตัดเย็บแบบตะวันตก ทำให้ได้ชุดไทยที่ร่วมสมัย สวมใส่ได้จริง และยังสง่างามตราตรึง
โดยฉลองพระองค์ต้นแบบของแต่ละชุด มาพร้อมเรื่องราวแรงบันดาลใจ ความหมาย และโอกาสพิเศษที่ทรงสวมใส่ ขั้นตอนและกระบวนการสร้างสรรค์ชุดไทยพระราชนิยมแต่ละแบบ ตั้งแต่การเลือกผ้า สีสัน ลวดลาย ไปจนถึงเทคนิคฝีมือของช่างหลวง
รวมถึงภาพถ่ายประวัติศาสตร์และวิดีทัศน์ที่ถ่ายทอดบรรยากาศเสด็จพระราชดำเนินในโอกาสต่างๆ ซึ่งสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงสวมใส่ฉลองพระองค์ด้วยพระสิริโฉมสง่างาม สะท้อนถึงบทบาทที่มีส่วนสร้างภาพลักษณ์จนกลายเป็นแบบแผน “ชุดประจำชาติ” สืบต่อมาถึงปัจจุบัน
และนิทรรศการห้องที่ 2 “สิริราชพัสตราบรมราชินีนาถ” นิทรรศการนี้ได้รับการจัดทำเพื่อสืบสานพระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในด้านการส่งเสริมผ้าไทยผ่านแฟชั่นการแต่งกาย
พระองค์ทรงเป็นผู้นำการเผยแพร่ผ้าไทยเข้าสู่สากล ด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกล พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นักออกแบบระดับโลกทั้งชาวไทยและต่างประเทศออกแบบฉลองพระองค์ที่นำผ้าไทยมาใช้สร้างสรรค์ให้ร่วมสมัย สะท้อนความงามในมิติใหม่ที่โลกต้องจับตามอง
ในนิทรรศการนี้ผู้เข้าชมจะได้สัมผัส ฉลองพระองค์แบบสากลที่ถูกออกแบบปักเย็บขึ้นอย่างปราณีตด้วยผ้าไทยคุณภาพเยี่ยม สะท้อนพระอัจฉริยภาพและรสนิยมงดงามในแต่ละทศวรรษ (ตั้งแต่ พ.ศ. 2503 – 2543) เรื่องราวในการเลือกใช้ผ้าไทยประเภทต่างๆ เพื่อให้เข้ากับบริบทงานและโอกาสในแต่ละยุคสมัย รวมถึงความร่วมมือระหว่างพระองค์ ช่างผ้าไทย และดีไซเนอร์ชื่อดังระดับสากล
ร่วมชมภาพถ่ายหายาก ฉลองพระองค์ที่ทรงสวมใส่ในการเสด็จเยือนต่างประเทศ อันเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ผ้าไหม-ผ้าฝ้ายไทยโด่งดังไปทั่วโลก รวมถึงวีดิทัศน์และเรื่องเล่าถึงพระราชกรณียกิจ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของช่างฝีมือไทย ผ่านโครงการศิลปาชีพ การทอผ้าพื้นเมือง และการนำผลงานจัดแสดงสู่สายตาชาวโลก
นอกจากนี้ภายในห้องจัดแสดง 3-4 พิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ยังมีนิทรรศการ “ราชภูษิตาภรณ์สยาม” นิทรรศการจัดแสดงฉลองพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รวมถึงผ้าในราชสำนักประเภทต่างๆ เช่น ผ้าเยียรบับ ผ้าเข้มขาบ ผ้าอัตลัด ผ้าลายอย่าง และผ้าปูม ที่ยังไม่เคยจัดแสดงที่ใดมาก่อน เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผ้าในราชสำนัก ตลอดจนรูปแบบและธรรมเนียมการใช้งานที่มีมาแต่อดีต
พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เปิดให้เข้าโดยไม่เสียค่าเข้าชม ตั้งแต่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2568 เป็นต้นไป เวลา 09.00-15.30 น. ณ อาคารหอรัษฎากรพิพัฒน์ ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เว็บไซต์ : http://www.qsmtthailand.org/th/
