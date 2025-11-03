เปิดเหรียญทองคำ3 ทหารเสือ “พระพันปีหลวง”รางวัลสูงสุดสำหรับสตรีทอผ้าผู้มีความคิดสร้างสรรค์

กาฬสินธุ์-เปิดเหรียญทองคำ 3 ทหารเสือ รางวัลแห่งฝันอันสูงสุด ที่ “พระพันปีหลวง” ได้พระราชทานให้สตรีทอผ้าพื้นเมืองที่มีความสามารถในการคิดค้นลายผ้าใหม่ๆ ทั้งผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้าลายย้อมคราม ที่ได้รับความนิยมในการสวมใส่จึงถึงปัจจุบัน ณ พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์
โครงการส่งเสริมศิลปาชีพ บ้านกุดสิมคุ้มเก่า ต.เขาวง อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ คือหน้าหนึ่งในประวัติศาสตร์ ของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระองค์ทรงเสด็จเยี่ยมพสกนิกร ชาวอำเภอเขาวง ที่ในอดีตพสกนิกรของที่นี่ มีความยากจน เนื่องจากอยู่ในถิ่นทุระกันดาร แต่พระองค์ทรงทอดพระเนตร พบว่ากลุ่มสตรีชาวอำเภอเขาวง จะนิยมการทอผ้า เมื่อครั้งที่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จเยี่ยมพสกนิกรชาวอำเภอเขาวง เมื่อปี 2535 จึงได้มีรับสั่งให้ส่งช่างฝีมือเข้ามาฝึกสอนการทอผ้า และจัดตั้งโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกุดสิมคุ้มเก่า จนสามารถพลิกชีวิตความเป็นอยู่ให้กับราษฎร ดีขึ้นถึงปัจจุบัน
นางถนอม ภูดี อายุ 69 ปี ประธานโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกุดสิมคุ้มเก่า เล่าว่า ในอดีตชาวอำเภอเขาวงประสบปัญหาความยากจน ไม่มีอาชีพและมีปัญหาความแห้งแล้งเนื่องจากสภาพภูมิศาสตร์พื้นที่ เป็นหุบเขาล้อมรอบ แต่ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2535 จึงได้นำโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกุดสิมคุ้มเก่า มีการนำช่างฝีมือเข้ามาฝึกสอน ทำให้ความเป็นอยู่ของกลุ่มสตรีดีขึ้น และในปัจจุบัน โครงการนี้ฯ ได้ดำเนินการมาต่อเนื่องยังมีสมาชิกจำนวน 92 ราย ที่เป็นกลุ่มแม่บ้านของอำเภอเขาวงและในเขตอำเภอใกล้เคียง
ในแต่ละวันจะทำการทอผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้าย้อมคราม หรือแม้แต่ผ้าไหมแพรวา เมื่อทอเสร็จแล้ว ด้วยความเป็นโครงการส่งเสริมศิลปาชีพ ก็จะมีพ่อค้าแม่ค้าเข้ามารับซื้อเป็นประจำ ทำให้พสกนิกรของพระองค์มีความเป็นอยู่ที่ดี ปัจจุบันโครงการนี้ อยู่ในความดูแลของ กองพลทหารม้าที่ 3 ค่ายเปรมติณสูลานนท์ จังหวัดขอนแก่น
นางถนอมบอกอีกว่า สิ่งที่ประทับใจและมีความภาคภูมิใจสูงสุดที่ได้รับพระเมตตาจากพระองค์ท่าน นอกจากจะเป็นอาชีพการทอผ้าแล้ว ในแต่ละปีหลังจากที่ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้ส่งเสริมอาชีพการทอผ้าให้กับกลุ่มสตรี ในทุกๆจังหวัด ยังมีการจัด ประกวดการทอผ้า เป็นการประชันฝีมือ เพื่อวัดคุณภาพ แนวทางการพัฒนาการทอผ้า โดยเฉพาะด้านความคิดสร้างสรรค์ ณ พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ จ.สกลนคร ในส่วนของโครงการศิลปาชีพกุดสิมคุ้มเก่า ได้มีการส่งช่างฝีมือเข้าประกวด ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 ก็ได้รับรางวัลมาตามลำดับเป็นรางวัลที่ 1 จะเป็นเงินสด สร้อยคอทองคำ และเหรียญเงินที่เรียกกันว่าเหรียญ 3 ทหารเสือ
โดยเหรียญ 3 ทหารเสือนั้น ด้านหน้าของเหรียญ มีพระบรมฉายาลักษณ์ของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ด้วย ต่อมาในปี พ.ศ. 2545 รางวัลที่พระองค์ทรงพระราชทานให้เป็นรางวัล ก็จะเป็นสร้อยคอทองคำหนัก 3 บาท เงินสด 60,000 บาท
แต่เหรียญ 3 ทหารเสือ จากเหรียญเงินก็ได้เปลี่ยนเป็นเหรียญทองคำ ที่ถือเป็นรางวัลใหญ่ เป็นความฝันอันสูงสุดเป็นมงคลยิ่งต่อชีวิต ของกลุ่มสตรีทอผ้าที่ได้ส่งผลงานเข้าประกวดในสมัยนั้น
นางฉวีวรรณ ศิลาแยง อายุ 58 ปี สมาชิกโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกุดสิมคุ้มเก่า เล่าว่า ตนเป็นคนหนึ่งที่ได้รับรางวัลเป็นเหรียญทองคำ 3 ทหารเสือ พร้อมเงินสดจำนวน 60,000 บาท และสร้อยคอทองคำหนัก 3 บาท ตั้งแต่ปี 2545 ถือเป็นรางวัลความฝันอันสูงสุดของสตรีทอผ้า เป็นรางวัลที่พระราชทานให้ผู้มีความคิดสร้างสรรค์อันดับหนึ่ง ที่ได้ถึง 4 ปีซ้อน และรางวัลทั้งหมดก็ได้เก็บเอาไว้เป็นมรดกให้กับลูกของตน ด้วยพระปรีชา ของพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่เล็งเห็นความสามารถของพสกนิกรและพระเมตตาในการให้อาชีพให้กับกลุ่มสตรี อาชีพการทอผ้าทำให้ครอบครัวของตนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สามารถส่งลูกไปเรียนหนังสือสูงๆได้
“การสวรรคตของ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จึงทำให้กลุ่มสตรีเสียใจและอาลัยเป็นอย่างมาก แต่ก็พร้อมที่จะสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ด้วยการพัฒนาการทอผ้าให้ดียิ่งขึ้นต่อไป”นางฉวีวรรณกล่าว
สำหรับรางวัลเหรียญ 3 ทหารเสือ ในวงการทอผ้า หากบุคคลใดมีเหรียญนี้ติดตัวเป็นรางวัลแล้ว จะถือว่าเป็นสตรีผู้ที่มีความสามารถในการพัฒนางานฝีมือการทอผ้า ถือเป็นรางวัลอันทรงคุณค่าที่สุดของชีวิตสตรีในชนบท นอกจากนี้ในปัจจุบัน ภายในบริเวณโครงการส่งเสริมศิลปาชีพกุดสิมคุ้มเก่าแห่งนี้ ยังมีศาลาทรงงาน ที่มีพระบรมฉายาลักษณ์ของ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเก้าอี้ ของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่เคยมาประทับระหว่างการเสด็จเยี่ยมพสกนิกรชาวอำเภอเขาวง โดยส่วนราชการได้มีการจัดนิทรรศการพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่าน และด้านหน้าศาลาทรงงาน ยังมีต้นราชพฤกษ์ ที่พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้ทรงปลูกเอาไว้ ที่ได้รับการดูแลเป็นอย่างดี