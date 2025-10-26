พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เปิดให้เข้าชมฟรี ตั้งแต่ 27 ต.ค. 68 เป็นต้นไป

พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันหลวง เปิดให้ประชาชนทุกท่านเข้าชมฟรี ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2568 เป็นต้นไป
เชิญชวนทุกท่านร่วมชื่นชมความงดงามของฉลองพระองค์ของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมเรียนรู้พระราชกรณียกิจด้านศิลปวัฒนธรรม การอนุรักษ์หัตถศิลป์ไทยและการพัฒนาอาชีพของราษฎร จากสองนิทรรศการในพิพิธภัณฑ์ผ้าฯ "ชุดไทย: จากราชสำนักสู่ราชนิยม" จัดแสดงฉลองพระองค์ชุดไทยพระราชนิยมทั้ง 8 แบบของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และ "สิริราชพัสตราบรมราชินีนาถ" จัดแสดงฉลองพระองค์แบบสากลตัดเย็บจากผ้าไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2503 - 2543
ความเป็นมาของพิพิธภัณฑ์ผ้าฯ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง มีพระราชดำริให้จัดตั้งพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถขึ้น เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับผ้าไทย และประวัติศาสตร์เครื่องแต่งกายของคนไทย
ต่อมา ใน พ.ศ. 2546 สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต ใช้อาคารหอรัษฎากรพิพัฒน์เป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ผ้าฯ และเปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการในวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
โดยมีวัตถุประสงค์ในการรวบรวมจัดเก็บรักษาผ้าไทย และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนจัดแสดงงานหัตถศิลป์จากผ้าอันทรงคุณค่าของราชสำนัก และผ้าพื้นเมืองต่างๆ เพื่อสืบสานพระราชปณิธานในการอนุรักษ์การทอผ้าของไทยให้คงอยู่เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติสืบไป
พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตั้งอยู่ ณ หอรัษฎากรพิพัฒน์ ในเขตพระราชฐานชั้นนอก ริมกำแพงพระบรมมหาราชวัง (หรือวัดพระแก้ว) ทางทิศเหนือ ระหว่างประตูวิเศษไชยศรี และประตูวิมานเทเวศร์
พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 9.00 - 16.30 น.
รายละเอียดเพิ่มเติม https://facebook.com/qsmtthailand
ส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ อีเมล์ travel_astvmgr@hotmail.com หรือ ชมคลิปต่าง ๆ ได้ที่ Youtube :Travel MGR และ Instagram : @travelfoodonline และ TikTok : @travelfoodonline