ไหม้ถี่!! โรงงานเก็บของกลางทุนจีนเทาใน จ.ปราจีนบุรี ชาวบ้านถามเผาทำลายหลักฐานใช่เปล่า

ปราจีนบุรี- อีกแล้ว!! ไฟไหม้โรงงานเก็บของกลางทุนจีนเทาใน อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี ถูกปิดเพราะลักลอบหลอมโลหะโดยไม่ได้รับอนุญาต เผย2วันก่อนบ่อขยะของกลางทุนจีนที่อยู่ใกล้กันก็เกิดไฟไหม้ ชาวบ้านถามเผาทำลายหลักฐานใช่รึเปล่า
เมื่อเวลา 01.00 น.วันนี้ ( 7 ธ.ค.)ได้เกิดเหตุไฟไหม้ ภายในโรงงานของทุนจีนสีเทา ที่ลักลอบประกอบกิจการหลอมเศษอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ได้รับอนุญาต จากการลงพื้นที่ตรวจสอบพบจุดเกิดเหตุเป็นโรงงานชื่อ CRT เมททอล จำกัด ซึ่งอยู่ในพื้นที่ ม.10 ต.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี และเป็นโรงงานแห่งนี้ได้ถูกสั่งปิดและมีการดำเนินคดีตามกฎหมาย เรื่องการลักลอบหลอมโลหะโดยไม่ได้รับอนุญาต
ภายในโรงงานมีแสงไฟที่เกิดจากการลุกไหม้อย่างรุนแรง เนื่องจากมีเศษวัสดุกองอยู่เป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดกลุ่มควันพวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าจนสามารถมองเห็นได้ในระยะไกล
เจ้าหน้าที่พยายามใช้น้ำฉีดสกัดเพลิงไม่ให้ลุกลามออกสู่ภายนอกแต่ก็ไม่มีที่ท่าว่าจะดับง่ายๆ เนื่องจากมี ขี้ตระกัน ที่นำออกมาจากบ่อบำบัดของโรงงานถูกนำมากองไว้เป็นจำนวนมากจึงทำให้เป็นเชื้อเพลิงอย่างดีโดยเจ้าหน้าที่ได้ระดมรถน้ำหลายคัน แต่ก็ยังไม่สามารถควบคุมไฟที่ไหม้กองขยะได้ กระทั่งผ่านไปนานหลายชั่วโมงเพลิงจึงสงบ
จากการเข้าตรวจสอบภายในโรงงานยังพบว่ามีขยะอีกเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะขี้ตะกรัน และเศษพลาสติกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกนำมากองไว้จำนวนหลายร้อยกระสอบ โชคดีที่ไฟยังลุกลามมาไม่ถึง
ขณะที่สาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ยังไม่ทราบแน่ชัดเนื่องจากภายในโรงงานมีรั้วรอบขอบชิด และขณะเกิดเหตุไม่มีใครอยู่ อีกทั้งโรงงาน ยังใช้กุญแจล็อคประตูด้านหน้า จึงต้องรอใหเเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้ง
ทั้งนี้ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ขยะที่ถูกไฟไหม้และที่อยู่ภายใโรงงานแห่งนี้ทั้งหมด เป็นของกลางที่เกี่ยวกับคดี ที่สำคัญก่อนหน้านี้ประมาณ 2-3 วัน ก็เกิดเหตุไฟไหม้บ่อขยะอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นของกลางของกลุ่มทุนจีนที่อยู่ห่างจากจุดที่เกิดไฟไหม้ครั้งล่าสุดไม่กี่กิโลเมตร
จึงทำให้ชาวบ้านในพื้นที่ตั้งขอสงสัยว่าทั้ง 2 เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเวลาไล่เรี่ยกันเป็นการเผาเพื่อทำลายหลักฐานของกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือไม่