ไฟไหม้โรงผลิตแทงค์น้ำเผาวอดทั้งหลัง ถังแก๊สกว่า 30 ลูก เก็บไว้ภายในระเบิดทำหลังคาถล่ม เสียหายกว่า 10 ล้านบาท

ไฟไหม้โรงงานผลิตแทงค์น้ำย่านเมืองนนทบุรีกลางดึก ถังแก๊สกว่า 30 ลูกระเบิดต่อเนื่อง หลังคาถล่มเสียหายนับ 10 ล้านบาท
เมื่อเวลาประมาณ 00.00 น. วันที่ 25 พ.ย. 68 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.บางศรีเมือง รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ภายในโรงงานผลิตแท็งก์น้ำพลาสติก และอลูมิเนียม บริษัท แอล.วี.พี. กรุ๊ป โปรดักส์ จำกัด เลขที่ 60/3 หมู่ 3 ต.บางรักน้อย อ.เมืองนนทบุรี จึงรีบประสานกำลังรถน้ำจากหลายหน่วยกว่า 10 คัน พร้อมอาสามูลนิธิป่อเต็กตึ๊งเข้าพื้นที่เพื่อควบคุมสถานการณ์อย่างเร่งด่วน
เมื่อไปถึงพบเพลิงกำลังลุกไหม้อย่างรุนแรงบริเวณไลน์ผลิตของตัวโรงงาน ภายในมีถังแก๊ส LPG มากกว่า 30 ถังถูกไฟลุกลามและได้รับความเสียหายหลายจุด ขณะเดียวกันยังมีเสียงระเบิดดังขึ้นเป็นระยะจากถังแก๊สที่ถูกความร้อนอย่างรุนแรง ส่งผลให้โครงสร้างหลังคาบางส่วนพังถล่มลงมา ทำให้การเข้าพื้นที่เพื่อดับเพลิงเป็นไปด้วยความลำบากและต้องใช้ความระมัดระวังสูง
เจ้าหน้าที่ดับเพลิงระดมฉีดน้ำสกัดไม่ให้ไฟลุกลามไปยังอาคารส่วนอื่น ใช้เวลามากกว่า 1 ชั่วโมง จึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ เบื้องต้นยังไม่พบผู้บาดเจ็บ ส่วนความเสียหายและสาเหตุของเพลิงไหม้ เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานจะเข้าตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้ง
ด้านนายบุญเชิด เปรมปิ อายุ 56 ปี รปภ.ประจำโรงงาน ให้ข้อมูลว่า ขณะเกิดเหตุ ตนกำลังเข้าเวร ได้ยินเสียงระเบิดดังขึ้นหลายครั้งก่อนเห็นไฟลุกไหม้ภายในอาคาร จึงพยายามวิ่งเข้ามาช่วยดับไฟ แต่ไม่สามารถเข้าไปใกล้ได้ เนื่องจากภายในมีถังแก๊สจำนวนมาก เกรงว่าจะเกิดการระเบิดจึงต้องถอยออกมา โดยคาดว่าสาเหตุอาจเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรในอาคารโรง 2
ขณะที่นายพงษ์สิทธิ์ ตระหง่าน อายุ 25 ปี อาสามูลนิธิเพชรเกษมกรุงเทพ เปิดเผยว่า ตนรับแจ้งเป็นเหตุไฟไหม้โรงงานในพื้นที่บางรักน้อย เมื่อเข้าตรวจสอบพบว่าภายในมีถังแก๊สจำนวนมากและเกิดการระเบิดต่อเนื่อง แต่โชคดีที่จุดระเบิดอยู่ด้านข้างของโรงงานและอาสามาถึงได้เร็ว ทำให้ไม่เกิดอันตรายต่อเจ้าหน้าที่ โดยจุดที่ไฟลุกลามหนักเป็นบริเวณช่วงกลางของโรงงาน ซึ่งใช้เป็นพื้นที่เก็บของ เบื้องต้นยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใด
ทั้งนี้ผู้สื่อข่าวได้พยายามสอบถามข้อมูลจากเจ้าของโรงงานเกี่ยวกับสาเหตุและความเสียหายจากเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้ แต่ทางเจ้าของระบุว่าไม่สะดวกให้สัมภาษณ์หรือให้ข้อมูลกับสื่อมวลชน โดยขอให้รายละเอียดเฉพาะกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง