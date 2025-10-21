xs
โรงงานพลุระเบิด! ชายวัย 59 ปี ไฟคลอกสาหัส ดับเพลิงเร่งคุมเพลิงหวั่นซ้ำ

อ่างทอง - ไฟไหม้โรงงานพลุอ่างทอง หลังเสียงระเบิดสนั่นกลางวัน หลานสาวเผยลุงเข้าไปทำพลุเพียงลำพัง ก่อนเกิดเหตุระเบิดรุนแรง เจ้าหน้าที่เร่งดับไฟคุมสถานการณ์ หวั่นเกิดระเบิดซ้ำ

วันนี้ (21 ต.ค. ) ร.ต.อ.สุขสันต์ ปัสสาวะกัง รองสารวัตรสอบสวน สภ.เมืองอ่างทอง รับแจ้งเหตุพลุระเบิดภายในโรงงานพลุ เลขที่ 38/3 หมู่ 7 ตำบลโพสะ อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง จึงรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ พร้อมประสานรถดับเพลิงเทศบาลตำบลโพสะ และเทศบาลเมืองอ่างทอง เข้าระงับเหตุ

ในที่เกิดเหตุพบเพลิงกำลังลุกไหม้อย่างรุนแรง ภายในบริเวณโรงงานทำพลุ โดยมีผู้ได้รับบาดเจ็บ 1 ราย ถูกไฟลวกทั่วร่างกาย อาการสาหัส ทราบชื่อภายหลังคือ นายนันทวัฒน์ นิยมจิตร์ อายุ 59 ปี เจ้าหน้าที่กู้ชีพรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลอ่างทองเพื่อทำการรักษาเป็นการด่วน

จากการสอบถาม นางสาวมิ้น หลานสาวของผู้บาดเจ็บ เล่าว่า ขณะเกิดเหตุ ลุงอยู่ในโรงงานทำพลุเพียงลำพัง ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากบ้านประมาณ 200 เมตร ก่อนจะได้ยินเสียงระเบิดดังสนั่นและเห็นเพลิงลุกไหม้ขึ้น จากนั้นนายนันทวัฒน์ได้เดินออกมาจากที่เกิดเหตุด้วยบาดแผลไฟลวกทั่วตัว รอรถกู้ชีพนำส่งโรงพยาบาล

ด้าน นาวาอากาศตรีทองอาบ ทรัพย์สมบัติ นายกเทศบาลตำบลโพสะ เปิดเผยว่า สถานที่ทำพลุดังกล่าวมีการตรวจตราเป็นระยะ และมีระบบความปลอดภัยในการป้องกันอุบัติเหตุอยู่แล้ว

ขณะที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงต้องเร่งระดมฉีดน้ำควบคุมเพลิง โดยระหว่างปฏิบัติงานยังมีเสียงระเบิดดังขึ้นอีก 1 ครั้ง สร้างความตกใจให้กับผู้ที่อยู่ในบริเวณ ต้องถอยห่างออกมาเพื่อความปลอดภัย ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมงจึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้










