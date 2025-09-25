ฝีมือใคร! เดนมาร์กพบ ‘โดรน’ ป่วนสนามบิน 4 แห่งทั่วประเทศ หนึ่งในนั้นต้องระงับเที่ยวบินหลายชม.

ทางการเดนมาร์กได้รับแจ้งพบโดรนบินอยู่ในพื้นที่ใกล้ท่าอากาศยาน 4 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งส่งผลให้ท่าอากาศยานแห่งหนึ่งต้องหยุดให้บริการนานหลายชั่วโมง ตามข้อมูลจากตำรวจวันนี้ (25 ก.ย.) โดยเมื่อไม่กี่วันก่อนก็เกิดเหตุการณ์คล้ายๆ กันจนทำให้สนามบินกรุงโคเปนเฮเกนถูกสั่งปิดมาแล้ว
ตำรวจเดนมาร์กแถลงว่า มีการพบโดรนที่สนามบิน Aalborg, Esbjerg, Sonderborg และ Skrydstrup ก่อนที่พวกมันจะบินจากไปเอง
สนามบิน Aalborg นั้นตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเดนมาร์ก และเป็นหนึ่งในสนามบินใหญ่ที่สุดของประเทศรองจากสนามบินโคเปนเฮเกน การพบโดรนบินในพื้นที่ส่งผลให้สนามบินถูกสั่งปิดนานหลายชั่วโมงก่อนจะกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้ง
“เราไม่สามารถยิงทำลายโดรนหลายลำ ซึ่งบินอยู่เหนือพื้นที่บริเวณกว้างเป็นเวลาราวๆ 2 ชั่วโมง และก็ยังไม่สามารถจับกุมผู้บังคับโดรนได้ในขณะนี้” เจสเปอร์ บอจการ์ด แมดเซน ผู้กำกับการตำรวจ North Jutland ระบุในถ้อยแถลงเกี่ยวกับกรณีของสนามบิน Aalborg
ด้านตำรวจ South Jutland ระบุว่า ได้รับรายงานหลายครั้งเกี่ยวกับกิจกรรมการบินโดรนที่ท่าอากาศยาน Esbjerg, Sonderborg และ Skrydstrup เมื่อช่วงค่ำวันพุธที่ผ่านมา (24)
สำหรับสนามบิน Esbjerg และ Sonderborg นั้นไม่ได้ถูกสั่งปิด เนื่องจากไม่มีเที่ยวบินขึ้นและลงจอดในช่วงเวลาดังกล่าว
ตำรวจเผยว่า โดรนเหล่านี้ “บินโดยเปิดแสงไฟ และสามารถมองเห็นได้จากพื้นดิน แต่ยังไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นโดรนประเภทไหน และมีจุดประสงค์อะไร”
ทางตำรวจยืนยันว่า กำลังดำเนินการสอบสวนเรื่องนี้ร่วมกับหน่วยข่าวกรอง PET ของเดนมาร์กและกองทัพเดนมาร์ก เพื่อให้ทราบถึงข้อเท็จจริงของสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
นายกรัฐมนตรี เมตเต เฟรเดริกเซน แห่งเดนมาร์กแถลงเมื่อวันอังคาร (23) ว่า ประเทศของเธอกำลังเผชิญกับ “การโจมตีโครงสร้างพื้นฐานที่ร้ายแรงที่สุด” หลังจากที่มีการพบโดรนขนาดใหญ่หลายลำบินเหนือสนามบินโคเปนเฮเกนซึ่งทำให้สนามบินต้องปิดไปหลายชั่วโมง
ที่มา: เอเอฟพี