"ผบ.มานพ" ดอดยื่น ป.ป.ช.อ้างถูกกลั่นแกล้งให้หลุดตำแหน่งทั้งที่ไม่ได้ทำผิด รมว.ยธ.สั่งสอบด่วน

MGR Online - "พล.ต.ท.รุทธพล" เผย ใบแจ้งลา-เส้นทางการเงิน "ผบ.มานพ" อยู่ระหว่างตรวจสอบ ส่วนยื่น ป.ป.ช. ต้องพิสูจน์ข้อเท็จจริง ยัน 20 ผู้คุมถูกโยกย้ายให้ความเป็นธรรม
วันนี้ (1 ธ.ค.) ที่กระทรวงยุติธรรม (ยธ.) พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เปิดเผยความคืบหน้ากรณีคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงภายในเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร พบผู้ต้องหากลุ่มทุนจีนสีเทา พร้อมนางแบบชาวจีน 2 ราย และสิ่งอำนายความสะดวกต่างๆ บริเวณห้องผู้คุมที่มีการแปลงสภาพห้อง "คุกวีไอพี" ว่า เมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้ว นายมานพ ชมชื่น อดีตผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ได้ยื่น ป.ป.ช. ตรวจสอบอ้างว่าตนเองถูกกลั่นแกล้ง ไม่ได้เป็นผู้กระทำผิด แต่เรื่องทั้งหมดเกิดจากการกลั่นแกล้งให้พ้นจากตำแหน่ง หลังนายมานพเบิกความในคดีสำคัญ ซึ่งอาจกระทบต่อผู้บริหารในกระทรวงยุติธรรม
พล.ต.ท.รุทธพล เผยว่า ตนได้คุยกับอธิบดีกรมราชทัณฑ์แล้วเมื่อเช้านี้ และได้สั่งการไปให้ตรวจสอบอย่างละเอียด เพราะมีการย้ายหลายคนในเรือนจำ อาจทำให้ไม่พอใจ ก็ให้มีการสั่งสอบเลย ส่วนในรายละเอียดยังต้องรอ ตนมองเป็นคำกล่าวอ้างแต่ก็ต้องพิสูจน์ ซึ่งอันนี้ตนดำเนินการอยู่แล้วซึ่งก็เห็นว่าเขาร้องไปหลายหน่วยแล้วซึ่งต้องรอผลการตรวจสอบของแต่ละหน่วยด้วย ยืนยันเราจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
พล.ต.ท.รุทธพล เผยอีกว่า ส่วนมีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่เรือนจำฯ ออกจากราชการไว้ก่อนนั้น อยู่ที่พยานหลักฐานการกระทำผิดว่าจะหนักหรือเบา ไม่ถึงกับต้องให้ออกจากราชการทุกคน จะต้องพิจารณาว่าใครทำผิดมากน้อยแค่ไหน และให้ความเป็นธรรมทั้งหมด เพราะบางคนอาจจะมีความผิดที่น้อยมาก หรือบางคนอาจจะไม่มีเลย อย่างกรณี 20 คนที่มีคำสั่งให้โยกย้ายไปอยู่เรือนจำฯอื่น บางคนก็ไม่ได้ทำความผิด แต่ย้ายเพื่อไปทดแทนในส่วนของผู้ที่ย้ายออกเท่านั้น ส่วนเรื่องของการชี้แจงเป็นระเบียบของคณะกรรมการที่ต้องดำเนินการอยู่แล้ว
"ส่วนเรื่องเส้นทางการเงินของนายมานพ เรามีหมดแล้ว แต่อยู่ในสำนวนการสอบสวน ไม่สามารถเปิดเผยได้ รวมถึงมีข้อมูลกรณีใบลาชี้แจงการเข้าออกประเทศกี่ครั้งของอดีตผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ด้วยเช่นกัน"