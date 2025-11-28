ให้ออกจากราชการ 4 ผู้คุม รู้เห็น "คุกวีไอพี" เอื้อนักโทษจีนเทา แต่ไม่ดำเนินการตามระเบียบ

MGR Online - รมว.ยุติธรรม เผย อธิบดีกรมราชทัณฑ์ ลงนามคำสั่งให้ออกจากราชการ 4 เจ้าหน้าที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ ผิดวินัยร้ายแรง รู้เห็นปม "คุกวีไอพี"
วันนี้ (28 พ.ย.) ที่กรมบังคับคดี ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (รมว.ยธ.) ประชุมร่วมกับนายไพฑูรย์ มงคลหัตถี ผู้ตรวจราชการกรมราชทัณฑ์ , กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) และคณะตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีตรวจค้นเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร พบผู้ต้องหากลุ่มทุนจีนสีเทา พร้อมนางแบบชาวจีน 2 ราย และสิ่งอำนายความสะดวกต่างๆ บริเวณห้องผู้คุมที่มีการแปลงสภาพห้อง "คุกวีไอพี"
พล.ต.ท.รุทธพล เปิดเผยภายหลังการประชุมว่า เบื้องต้นพบการกระทำผิดชัดเจนเรื่องของวินัยร้ายแรง และอธิบดีกรมราชทัณฑ์ลงนามคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 4 นาย เป็นผู้อำนวยการส่วนควบคุมผู้ต้องหา 1 คน และอีก 3 คน เป็นเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในเรือนจำฯ รับรู้เรื่องการกระทำความผิดและไม่ดำเนินการตามระเบียบ โดยทั้ง 4 นาย อยู่ในจำนวน 20 คนที่ถูกสั่งย้ายไปปฏิบัติหน้าที่เรือนจำฯ อื่นก่อนหน้านี้ ซึ่งมีหลักฐานจากการสอบปากคำพยานและหลักฐานอื่นๆ
พล.ต.ท.รุทธพล เผยว่า ส่วนที่จะยืนยันการกระทำความผิดวินัยร้ายแรงได้ โดยคณะกรรมการฯ จะหาพยานหลักฐานให้มากที่สุดก่อนจะส่งเรื่องให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ดำเนินการตามมาตรา 157 เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบต่อไป พร้อมเอาผิดในส่วนคดีอาญาเพิ่มเติม
พล.ต.ท.รุทธพล เผยอีกว่า สำหรับเจ้าหน้าที่ที่เหลือ อยู่ระหว่างการตรวจสอบ เนื่องจากบางคนก็อาจอยู่ในสภาวะจำยอมจากการที่ผู้บัญชาการสั่งการ ในวันนั้นตอนที่ตนเองเข้าไปตรวจเรือนจำฯ ก็มีเจ้าหน้าที่บางคนเขียนจดหมายน้อยแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นยัดใส่มือตนเอง ดังนั้น ใครผิดก็ต้องว่าไปตามผิด บางคนอาจไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง แค่อยู่ในช่วงเวลาที่เกิดเหตุเท่านั้น บางคนอาจมีความผิดเล็กน้อยตามลำดับชั้น ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
"ส่วน กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ดำเนินการตรวจสอบเส้นทางการเงินไปได้ค่อนข้างมาก ตรวจสอบไปแล้วหลายชั้นจนถึงกลุ่มเครือญาติของเจ้าหน้าที่ ซึ่งจะมีการสรุปรายงานอย่างละเอียดอีกครั้งแต่ไม่สามารถเปิดเผยได้ รวมไปถึงกระแสข่าวลือว่าหญิงชาวจีนทั้ง 2 คน ได้รับเงินค่าจ้าง 5 แสนบาทด้วย เป็นเรื่องรายละเอียดอยู่ในสำนวน" พล.ต.ท.รุทธพล กล่าว
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 24 พ.ย. ปลัดกระทรวงยุติธรรมและอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ได้ลงนามคำสั่งให้ 1.ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร และ 2.เลขานุการผู้บัญชาการเรือนจำฯ (เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ชำนาญงาน) ให้ออกจากราชการไว้ก่อน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เนื่องจากตามพยานหลักฐาน ผลกระทบต่อภาพลักษณ์องค์กร และล่าสุดให้ออกจากราชการไว้เพิ่มอีก 4 นาย รวมตอนนี้ทั้งหมด 6 นาย