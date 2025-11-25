"ดีเอสไอ-สถาบันนิติวิทย์" เก็บหลักฐานสำนักงานเรือนจำฉาว สางคดี "คุกวีไอพี"

MGR Online - "รองอธิบดีดีเอสไอ" เผย เจ้าหน้าที่เข้าเก็บหลักฐานภายในอาคารสำนักงาน ผบ.เรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ โยง "ห้องวีไอพีจีนเทา" จ่อขยายผลบุคคลใกล้ชิด
จากกรณี พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย ผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม , กรมราชทัณฑ์ , กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) และ คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง เข้าตรวจสอบภายในเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร หลังชุดปฏิบัติการจู่โจมตรวจค้นเรือนจำฯ พบผู้ต้องหากลุ่มทุนจีนสีเทา พร้อมนางแบบชาวจีน 2 ราย และสิ่งอำนายความสะดวกต่างๆ บริเวณห้องผู้คุมที่มีการแปลงสภาพห้อง ก่อนเก็บหลักฐานไปตรวจสอบ เมื่อวันที่ 16 พ.ย.ที่ผ่านมา จากนั้น เจ้าหน้าที่สถาบันนิติวิทยศาสตร์และเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ลงพื้นที่เก็บหลักฐานและสอบปากคำพยานเพิ่มเติม วานนี้ (24 พ.ย.)
ล่าสุด วันนี้ (25 พ.ย.) พ.ต.ท.อนุรักษ์ โรจนนิรันดร์กิจ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ในฐานะหัวหน้าคณะพนักงานสืบสวน เปิดเผยความคืบหน้ากรณีเจ้าหน้าที่เข้าเก็บรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมในเรือนจำฯ ว่า เจ้าหน้าที่ได้มีการเก็บร่องรอยนิ้วมือตามจุดต่างๆ ภายในอาคารสำนักงานผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ทั้งบริเวณชั้นหนึ่งและชั้นสองของอาคาร โดยได้มีการบันทึกภาพและร่างแผนผังภายในสถานที่เกิดเหตุว่ามีการจัดวางสิ่งของอย่างไรบ้าง และห้องเกิดเหตุกับตัวอาคารเชื่อมต่อห้องทำงานของผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครอย่างไรบ้าง อีกทั้ง ยังมีการรวบรวมไฟล์จากกล้องวงจรปิด
พ.ต.ท.อนุรักษ์ เผยว่า ยังได้มีการสอบสวนปากคำนายยุทธนา นาคเรืองศรี รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ รักษาการแทนผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ในประเด็นเกี่ยวกับการรับหน้าที่เป็นผู้บัญชาการปฏิบัติการตรวจค้นจู่โจมเมื่อวันที่ 16 พ.ย.ที่ผ่านมา ว่าวันดังกล่าวพบเห็นเหตุการณ์อย่างไร เห็นบุคคลใดมีการแบ่งหน้าที่กันทำอย่างไรบ้าง เนื่องด้วยสถานที่เกิดเหตุอยู่ภายในอาคารสำนักงาน และนายมานพ ชมชื่น อดีตผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ ก็อยู่ในตัวอาคารด้วย รวมทั้งจะต้องตรวจสอบประวัติการเดินทางเข้า-ออกราชอาณาจักรของนายมานพด้วยว่ามีการเดินทางไปประเทศใดบ้าง นอกจากนี้ รอผลตรวจจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นผลตรวจดีเอ็นเอ คราบอสุจิ สารคัดหลั่ง ว่าเป็นของใคร ผลตรวจตรงกับใครบ้าง
"สำหรับพยานเอกสารที่ได้มีการรวบรวม เช่น ทะเบียนประวัติการเยี่ยมญาติของผู้ต้องขังจีนเทาทั้ง 2 คน เพราะต้องมีการให้ลงชื่อเข้าเยี่ยม แต่นางแบบสาวชาวจีน 2 คนที่มีประเด็นนั้นก็พบว่าไม่ได้อยู่ในส่วนที่เกี่ยวข้องของการเยี่ยมญาติ อย่างไรก็ตาม ผู้ต้องขังจีนเทาทั้งคู่ในวันเกิดเหตุ ยังไม่มีข้อมูลยืนยันว่ามีความเกี่ยวข้องกับนาย เสอ จื้อเจียง ผู้ต้องหาสัญชาติจีนและกัมพูชา ซึ่งได้ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจส่งตัวกลับไปยังประเทศจีนก่อนหน้านี้"
พ.ต.ท.อนุรักษ์ กล่าวเสริมว่า สำหรับเจ้าหน้าที่เรือนจำฯ 19 รายที่มีคำสั่งย้ายไปปฎิบัติหน้าที่ยังเรือนจำฯ อื่น ทางชุดสืบสวนดีเอสไอ ได้มีการกระจายกำลังลงพื้นที่ไปสอบสวนปากคำเจ้าหน้าที่บางส่วนแล้ว ซึ่งได้ให้การเป็นประโยชน์ และเตรียมขยายผลตรวจสอบบุคคลใกล้ชิดหรือคนนอกด้วย ไม่ว่าจะเป็นทนายอักษรย่อ ป. ที่มีกระแสข่าวปรากฏตามหน้าสื่อ