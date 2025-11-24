โฆษกราชทัณฑ์แจง "ดีเอสไอ-นิติวิทยาศาสตร์" อยู่ระหว่างสอบปากคำพยาน “คุกวีไอพี”

MGR Online - โฆษกราชทัณฑ์ เผย ประสาน “สถาบันนิติวิทย์-ดีเอสไอ” ร่วมเก็บหลักฐานห้องลับ “คุกวีไอพี” แจงอยู่ระหว่างขั้นตอนการสอบปากคำพยานในเรือนจำ
จากกรณี พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย ผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม, กรมราชทัณฑ์, กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) และ คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง เข้าตรวจสอบภายในเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร หลังชุดปฏิบัติการจู่โจมตรวจค้นเรือนจำ พบผู้ต้องหากลุ่มทุนจีนสีเทา พร้อมนางแบบชาวจีน 2 ราย และสิ่งอำนายความสะดวกต่างๆ บริเวณห้องผู้คุมที่มีการแปลงสภาพห้อง ก่อนเก็บหลักฐานไปตรวจสอบ เมื่อวันที่ 16 พ.ย.ที่ผ่านมา
วันนี้ (24 พ.ย.) นายยุทธนา นาคเรืองศรี รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ และโฆษกกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยกรณีเจ้าหน้าที่สถาบันนิติวิทยศาสตร์และเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เข้าตรวจค้นเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา ว่า ขณะนี้กำลังให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ดีเอสไอ และมีเจ้าหน้าที่จากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ที่เดินทางเข้ามาตามคำสั่งและสอบปากคำพยานหลักฐาน ส่วนเจ้าหน้าที่ได้แบ่งหน้าที่กันภายในเรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ และทำการปิดห้องของ ผบ.เรือนจำฯ รวมถึงห้องทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำการสืบสวนสอบสวน ซึ่งกระบวนการทำงานของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ตนยังไม่ทราบ เพราะมีการแยกห้องในการปฎิบัติหน้าที่
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับบรรยากาศตลอดทั้งที่ผ่านมา พบว่า เจ้าหน้าที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ และเจ้าหน้าที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ได้มีการทยอยขนลังแฟ้มเอกสารจำนวนมาก ออกจากอาคารสำนักงานผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร บริเวณชั้นหนึ่งและชั้นสอง รวมไปถึงการรวบรวมพยานวัตถุ นอกจากนี้ ยังมีการกันพื้นที่โดยใช้เทปสีเหลือง เพื่อไม่ให้บุคคลภายนอกเข้าบริเวณประตูสำนักงานผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร อีกทั้งยังมีการตรวจเก็บรอยนิ้วมือบริเวณประตูและหน้าต่างที่ชั้นหนึ่งและชั้นสองของสำนักงานฯ โดยมี เจ้าหน้าที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ดีเอสไอ กรมสรรพากร และตำรวจไซเบอร์ ร่วมด้วย