"กรมคุก" รับค้นเรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ พบนักโทษจีนวีไอพี ร่วมเจ้าหน้าที่ทำผิดร้ายแรง

MGR Online - กรมราชทัณฑ์ ชี้แจงสั่งย้าย ผบ.เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร หลังเข้าค้นจู่โจม พบผู้ต้องขังจีนเป็นผู้มีอิทธิพล มีเจ้าหน้าที่ร่วมด้วย สั่งสอบข้อเท็จจริง
วันนี้ (19 พ.ย.) ราชทัณฑ์ เผยแพร่เอกสารชี้แจง โดยระบุว่า "ตามที่สื่อมวลชนได้ให้ความสนใจเกี่ยวกับกรณีการโยกย้ายผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร อันเนื่องจากการจู่โจมตรวจค้นเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร และพบว่ามีเจ้าหน้าที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำผิดในเรือนจำฯ นั้น
กรมราชทัณฑ์ ขอเรียนว่า จากการเข้าจู่โจมและตรวจค้นดังกล่าว พบว่ามีเจ้าหน้าที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดในการควบคุมและปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง จึงได้ดำเนินการย้ายเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และย้ายผู้บัญชาการเรือนจำฯ ไปปฏิบัติหน้าที่ยังกรมราชทัณฑ์
พร้อมกันนี้ กรมราชทัณฑ์ ได้มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกรม เจ้าหน้าที่กองทัณฑวิทยา เจ้าหน้าที่กองบริหารทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานวินัยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงในทุกประเด็นโดยละเอียด เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน ซึ่งจากการตรวจสอบเบื้องต้น พบว่ามีผู้ต้องขังชาวจีนบางรายที่มีอิทธิพลเหนือผู้ต้องขังรายอื่นภายในเรือนจำฯ จนสร้างความไม่พอใจให้กับผู้ต้องขังชาวไทย จึงมีผู้แจ้งเบาะแสมายังกรมราชทัณฑ์ให้ทราบถึงพฤติการณ์ดังกล่าว
อนึ่ง เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ลดความคลาดเคลื่อนของข้อมูล กรมราชทัณฑ์ ขอยืนยันว่า ได้เร่งรัดกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ปรากฎโดยเร็ว กรมราชทัณฑ์ได้ดำเนินการจัดระเบียบเรือนจำตามนโยบาย 5 ก้าวย่างแห่งการเปลี่ยนแปลง โดยยึดหลักความโปร่งใส ยุติธรรม และปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ กรมราชทัณฑ์ พร้อมดำเนินการทางวินัยกับผู้ที่เกี่ยวข้องหากพบการกระทำผิดจริง เพื่อรักษามาตรฐานการบริหารงานราชทัณฑ์ให้เป็นที่เชื่อมั่นของสังคมต่อไป"