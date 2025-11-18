เด้ง ผบ.เรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ เซ่นเข้าตรวจค้นคุก พบเจ้าหน้าที่เอี่ยวกระทำผิด

MGR Online - ปลัด ยธ. เซ็นย้าย ผบ.เรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ นั่งผู้ตรวจราชการ กรมราชทัณฑ์ หลังเข้าจู่โจมตรวจค้นในเรือนจำ พบการกระทำผิดอาจมีเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง
วันนี้ (18 พ.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางพงษ์สวาท นีละโยธิน ปลัดกระทรวงยุติธรรม มีคำสั่งกระทรวงยุติธรรมที่ 233/2568 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่โดยที่มีความจำเป็นต้องตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีสืบเนื่องจากการจู่โจมตรวจค้นเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครและพบการกระทำผิด ซึ่งอาจมีเจ้าหน้าที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดดังกล่าว
ดังนั้น เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 จึงมีคำสั่งให้ นายมานพ ชมชื่น ผบ.เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ไปปฏิบัติหน้าที่ราชการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการ กรมราชทัณฑ์ ตั้งแต่วันที่ 16 พ.ย.68 เป็นต้นไป