แหล่งรวมอาชญากรโลก!กัมพูชารวบชาวอินโดฯ106คน ต้องสงสัยร่วมแก๊งสแกมเมอร์

เจ้าหน้าที่กัมพูชาจับกุมชาวอินโดนีเซีย 106 ราย ในนั้นเป็นผู้หญิง 36 คน ฐานต้องสงสัยร่วมขบวนการสแกมเมอร์ออนไลน์ ตามรายงานของเว็บไซต์ข่าวขแมร์ไทม์ส อ้างอิงถ้อยแถลงของคณะกรรมการต่อต่านอาชญากรรมหลอกลวงทางออนไลน์ของกัมพูชาในวันเสาร์(1พ.ย.)
พวกผู้ต้องสงสัยถูกควบคุมตัวเมื่อวันศุกร์(31ต.ค.) ระหว่างปฏิบัติการจู่โจมตรวจค้นอาคารให้เช่าหลังหนึ่งในย่าน Tuol Kork ของกรุงพนมเปญ ถ้อยแถลงระบุ พร้อมบอกต่อว่าระหว่างการปราบปราม เจ้าหน้าที่ได้ยึดโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปหลายสิบเครื่อง เช่นเดียวกับรถยนต์ 2 คัน
"ตามกรอบการทำงานของยุทธการต่อต้านสแกมออนไลน์ พวกเจ้าหน้าที่ทั่วประเทศจะดำเนินการทางกฎหมายอย่างเข้มข้นที่สุดกับพวกผู้บงการทุกคนที่เกี่ยวข้องกับไซเบอร์สแกม โดยปราศจากการละเว้นใดๆ" ถ้อยแถลงระบุ
ขแมร์ไทม์ส อ้างว่ากัมพูชาได้เปิดปฏิบัติการปราบปรามทั่วประเทศอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน จัดการกับเครือข่ายสแกมเมอร์ไซเบอร์ โดยมีเป้าหมายเพื่อธำรงไว้และพิทักษ์ความมั่นคงของประเทศชาติ ความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของสังคม
อ้างอิงข้อมูลจากคณะกรรมการต่อต่านอาชญากรรมหลอกลวงทางออนไลน์ของกัมพูชา บอกว่าประเทศแห่งนี้ในช่วง 4 เดือนที่ผ่านมา ประเทศแห่งนี้ได้จับกุมพวกผู้ต้องสงสัยสแกมออนไลน์มากกว่า 3,400 คน ที่มาจาก 20 ชาติทั่วโลก
(ที่มา:ขแมร์ไทม์ส/ซินหัว)