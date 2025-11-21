รมว.ยธ. ยันไม่ละเว้น "ผบ.เรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ-พวก" โทษหนัก เตรียมสอบเส้นทางการเงิน

MGR Online - รมว.ยุติธรรม รับไม่ได้นำ "นางแบบ-สิ่งต้องห้าม" เข้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ สั่งตรวจสอบข้อเท็จจริง จ่อเอาผิด "ผบ.เรือนจำฯ พร้อมพวก" ทั้งวินัย-อาญา
วันนี้ (21 พ.ย.) ที่กระทรวงยุติธรรม (ยธ.) พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เปิดเผยกรณีการส่งชุดปฏิบัติเข้าตรวจค้นเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร พบผู้ต้องหากลุ่มทุนจีนสีเทาพร้อมนางแบบต่างชาติ และสิ่งอำนายความสะดวกต่างๆ ว่า เรื่องนี้เหตุเกิดตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 16 พ.ย.ที่ผ่านมา ตอนนี้ผ่านมาแล้ว 5 วัน โดยช่วงบ่ายได้นัดหมายปลัดกระทรวงยุติธรรม อธิบดีกรมราชทัณฑ์ และคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง มาพูดคุยติดตามความคืบหน้ากรณีดังกล่าว ซึ่งตนได้ทำหนังสือให้สรุปเรื่องนี้ภายในวันศุกร์ที่ 28 พ.ย.นี้ เพราะเป็นเรื่องที่รับไม่ได้ ถือว่าเหยียบย่ำกระบวนการยุติธรรม และเป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้น
พล.ต.ท.รุทธพล เปิดเผยว่า ในวันพรุ่งนี้ (22 พ.ย.) เวลา 09.00 น. คณะกรรมการฯ จะไปที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร เพื่อเข้าไปตรวจสอบสถานที่จริงอย่างเข้มข้นเพราะเป็นเรื่องที่เลวร้ายมาก ส่วนจะมีผู้บัญชาการเรือนจำฯ หรือเจ้าหน้าที่เรือนจำฯ เข้าไปเกี่ยวข้องมากน้อยเพียงใดและอาจเชื่อมโยงทรัพย์สินหรือเส้นทางการเงิน ต้องขอดูรายงานการตรวจสอบในช่วงบ่ายวันนี้ก่อน และขอบคุณอธิบดีกรมราชทัณฑ์ เพราะได้รายงานให้ตนทราบล่วงหน้าแล้วว่ามีเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้น มีการส่งสายลับปฏิบัติการตรวจค้นจู่โจม ซึ่งข้อมูลถือว่าค่อนข้างตรง พร้อมเร่งดำเนินการแก้ไข
พล.ต.ท.รุทธพล เผยว่า กรณี นายมานพ ชมชื่น เพิ่งมารับตำแหน่ง ผบ.เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ที่คนก่อนเกษียณราชการไปแต่กลับทำลักษณะเช่นนี้ เรื่องดังกล่าวยังไม่สามารถตอบรายละเอียดได้ ทั้งนี้ ในประเด็นการใช้ห้องใต้บันไดของเรือนจำฯ และพบถุงยางอนามัยใช้แล้ว นางแบบสาวสวย เครื่องใช้ไฟฟ้า ตนก็ได้รับรายงานลักษณะนี้ด้วยวาจา แต่ขอดูจากพยานหลักฐานของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อน
พล.ต.ท.รุทธพล เผยว่า ส่วนกลุ่มผู้ต้องขังจีนเทาเป็นบุคคลคดีอะไรนั้น ตนยังไม่ทราบรายละเอียด ทราบเพียงว่าเป็นกลุ่มจีนเทา และการคุมขังพยายามปรับให้ดีที่สุด อย่างไรก็ตาม หากผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงพบการกระทำความผิด อาจดำเนินการวินัยร้ายแรง หรือส่ง ป.ป.ช. ดำเนินการตาม มาตรา 157 หรือไม่นั้น ตนขอดำเนินการเต็มที่ เพราะเป็นเรื่องที่รับไม่ได้จริงๆ ตนรับราชการมาจนเกษียณอายุเพิ่งเคยเห็นแบบนี้ เพราะเชื่อว่าพี่น้องประชาชนก็รับไม่ได้เช่นกัน
เมื่อถามว่า นายมานพ ชมชื่น เคยเป็น ผบ.เรือนจำที่อื่นมาก่อนมาเป็น ผบ.เรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ จะมีการตรวจสอบย้อนหลังหรือไม่ว่าเคยมีเหตุลักษณะเช่นนี้มาก่อนหรือไม่ พล.ต.ท.รุทธพล ระบุว่า คงต้องดำเนินการให้มากที่สุด ส่วนว่าเคยทำมาหลายครั้งก่อนหน้านี้หรือไม่ ตนไม่ทราบจริงๆ จึงขอดูรายละเอียดจากคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงดีกว่า ส่วนพฤติกรรมส่วนตัวของ ผบ.เรือนจำฯ ตนก็ไม่ทราบข้อมูลเช่นเดียวกัน
เมื่อถามว่ามีแนวโน้มจะขอรับการสนับสนุนจากดีเอสไอ หรือตำรวจ หรือ ปปง. เพื่อเข้ามาดูข้อมูลเชิงลึกหรือไม่ พล.ต.ท.รุทธพล กล่าวว่า ตนเชื่อว่าต้องมีหลายหน่วยงานเข้าร่วมแน่นอน เราจะไม่ปล่อยผ่าน ต้องดูกันทั้งระบบ ส่วนการเข้าตรวจค้นจู่โจมเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครในวันนี้เพิ่มเติม ตนก็ขอดูรายงานในช่วงบ่ายก่อน ให้ความมั่นใจเลยว่าไม่ปล่อยผ่านแน่นอน ส่วนจะพาสื่อมวลชนเข้าไปดูพื้นที่ในเรือนจำฯ ได้หรือไม่ ตนขอไปตรวจสอบเรื่องระเบียบเล็กน้อยว่าทำได้หรือไม่