เก๋งชน 6 ล้อ สนั่นทองผาภูมิ ดับ 2 เจ็บ 3 เด็กรอดหวุดหวิด

กาญจนบุรี - เกิดอุบัติเหตุ รถเก๋งพุ่งเฉี่ยวชนรถบรรทุก 6 ล้อ บริเวณบ้านหนองเจริญ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี เสียชีวิตทันที 2 ราย บาดเจ็บ 3 ราย รวมเด็กเล็ก เจ้าหน้าที่เร่งนำตัวส่งโรงพยาบาล
วันนี้ ( 6 ธ.ค.) สมาคมคุณธรรมกาญจนบุรี จุดลิ่นถิ่น–หินดาด–ไทรโยคใหญ่ รับแจ้งเหตุ ว.40 อุบัติเหตุทางรถ บริเวณบ้านหนองเจริญ หมู่ 6 ตำบลลิ่นถิ่น อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี จึงนำกำลังอาสาสมัครเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุอย่างเร่งด่วน
ในที่เกิดเหตุพบรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเฉี่ยวชนกับรถบรรทุก 6 ล้ออย่างรุนแรง ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 3 ราย และเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ 2 ราย
ผู้บาดเจ็บรายที่ 1 เป็นหญิง อายุประมาณ 50–60 ปี มีแผลถลอกตามร่างกาย มีสติ พูดคุยรู้เรื่อง
ผู้บาดเจ็บรายที่ 2 เป็นชาย อายุประมาณ 25–30 ปี มีสติ ตอบสนองรู้เรื่อง ผู้บาดเจ็บรายที่ 3 เป็นเด็ก อายุประมาณ 3–5 ปี มีสติ ตอบสนองได้ดี
เจ้าหน้าที่รถพยาบาลโรงพยาบาลสมเด็จพระปิยะ ได้ทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ก่อนนำส่งรักษาต่อยังโรงพยาบาลสมเด็จพระปิยะดำเนินการทั้งสามราย
ส่วนผู้เสียชีวิตรายที่ 1 เป็นหญิง ทราบชื่อภายหลังคือ
น.ส.นันทชพร ขำดี อายุ 26 ปี มีบาดแผลฉกรรจ์บริเวณศีรษะผู้เสียชีวิตรายที่ 2 คือ นายอนุวัฒน์ ขำดี อายุ 54 ปี
เจ้าหน้าที่รถพยาบาลสมาคมคุณธรรม กาญจนบุรี สำนักงานใหญ่ และจุดหินดาด ได้ลำเลียงร่างผู้เสียชีวิตทั้งสองรายส่งไปยังโรงพยาบาลทองผาภูมิ เพื่อให้แพทย์ทำการชันสูตรตามขั้นตอนของกฎหมาย โดยมีพนักงานสอบสวนและแพทย์เวรเข้าร่วมตรวจสอบที่เกิดเหตุ
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างสอบสวนสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุอย่างละเอียด เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป