ทหารช่าง ฝ่าน้ำท่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยในหาดใหญ่อย่างต่อเนื่อง

กองทัพบก โดยกรมการทหารช่าง นำรถสายพานเอนกประสงค์ (Extreme V) ซึ่งมีขีดความสามารถในการลุยน้ำลึกและเคลื่อนที่ผ่านสิ่งกีดขวางหรือวัตถุแหลมคมใต้น้ำได้ ลงพื้นที่ตลาดทัวร์รัถการ และชุมชนป้อม 6 ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อนำอาหารและน้ำดื่มไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบ จำนวน 160 หลังคาเรือน
รวมทั้งหน่วยได้ให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุกระจกบาดเท้า โดยการปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนนำส่งโรงพยาบาลค่ายเสนาณรงค์เพื่อรับการรักษาต่อไป
กองทัพบกยังคงปฏิบัติภารกิจในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างเร่งด่วนที่สุด