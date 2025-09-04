“สุวรรณภูมิ”จัดกิจกรรม First Aid” อบรม ความรู้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่นักเรียน-ชุมชนลาดกระบัง

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจัดโครงการ AOT พี่อาสา กิจกรรม First Aid ปลอดภัยเรื่องใกล้ตัว โดยอบรมให้ความรู้ ด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดสังฆราชา และผู้นำชุมชน เขตลาดกระบัง
เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2568 น.ส.ฐิติพรญ์ เศรษฐลักษณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “First Aid ปลอดภัยเรื่องใกล้ตัว” ภายใต้โครงการ AOT พี่อาสาประจำปี 2568 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกเรื่องความปลอดภัยผ่านการให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากฝ่ายการแพทย์ รวมถึงฝ่ายดับเพลิงและกู้ภัย ร่วมเป็นวิทยากรและจัดกิจกรรมให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดสังฆราชา ผู้นำชุมชนเขตลาดกระบัง รวมทั้งสิ้น 66 คน
พร้อมกันนี้ ทสภ. ได้มอบตู้ยาสามัญ กระเป๋า พร้อมชุดอุปกรณ์ปฐมพยาบาล โดยมี น.ส.ณภัค เข็มแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ เป็นผู้รับมอบ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยการรับมือและช่วยเหลือในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน นอกจากนี้ ทสภ. ยังได้มอบเตียงสำหรับห้องปฐมพยาบาล ชุดปฐมพยาบาลพร้อมตู้จัดเก็บ ให้แก่ชุมชนในเขตลาดกระบัง จำนวน 3 ชุมชน ได้แก่ชุมชนวัดสังฆราชา ชุมชนเทอดศาสนา และชุมชนประชาทร อีกด้วย
ทั้งนี้ การจัดโครงการ AOT พี่อาสา เป็นการดำเนินงานที่ ทสภ. จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยให้ความสำคัญและมุ่งพัฒนาการให้บริการควบคู่ไปกับการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืนภายใต้แนวคิด การเป็นสนามบินที่เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและเป็นเพื่อนบ้านที่ดีของชุมชน (Corporate Citizenship Airport)