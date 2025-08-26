สมเด็จพระเทพฯ พระราชทานสิ่งของกำลังใจ ทหารสุรนารีชายแดนไทย–กัมพูชา

กองกำลังสุรนารีสุดซาบซึ้ง พระเมตตาสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานสิ่งของ เผยกำลังใจล้นหลาม พร้อมยืนหยัดทำหน้าที่ปกป้องแผ่นดิน
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจกองทัพภาคที่ 2 ได้เผยแพร่ภาพพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีพระเมตตาพระราชทานสิ่งของเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของกำลังพลกองกำลังสุรนารี ซึ่งปฏิบัติงานตามแนวชายแดนไทย–กัมพูชา
พระราชทานอุปกรณ์สายรัดห้ามเลือด (Tourniquet) จำนวน 1,800 ชุด เพื่อใช้ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น, รองเท้าผ้าใบยี่ห้อนันยาง 6,720 คู่ และผ้าใบ 500 ผืน โดยมี พลตรี สมภพ ภาระเวช ผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารี เป็นผู้แทนรับพระราชทาน ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการกองกำลังสุรนารี ก่อนจะดำเนินการส่งมอบให้กำลังพลในพื้นที่ปฏิบัติการต่อไป
การได้รับพระราชทานสิ่งของครั้งนี้สร้างความปลาบปลื้มใจอย่างหาที่สุดมิได้แก่กำลังพลทุกนาย ที่ต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น พร้อมสำนึกในพระราชประสงค์ที่ทรงห่วงใยและทรงพระเมตตา มอบกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละเพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติอย่างเต็มกำลัง