อัศจรรย์! “ยอดเขาแหลมทองผาภูมิ” เปล่งแสงสีทองกลางหุบเขา นักท่องเที่ยวตะลึง แห่แชร์ทั่วโซเชียล

ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวในพื้นที่ทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ต่างตื่นตาตะลึง หลังยอดเขาแหลมเปล่งแสงสีทองสว่างจ้าในยามเย็น คล้ายภูเขาเรืองแสงกลางป่าเขา ปรากฏการณ์เกิดขึ้นเพียงไม่กี่นาทีแต่สร้างความฮือฮาทั้งในพื้นที่และบนโลกออนไลน์
วันนี้ (6 พ.ย.) เพจ “ซ้อใหญ่ขยี้ข่าว” ได้เผยภาพและเรื่องราวสุดแปลกตา ระบุว่าเกิดปรากฏการณ์ไม่คาดคิดขึ้นที่ ยอดเขาแหลม ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อยอดเขาดังกล่าวเปลี่ยนเป็นสีทองสว่างไสวราวกับมีแสงไฟจากภายใน
ผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว่า แสงสีทองนั้นสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าอย่างชัดเจนต่อเนื่องราว 5 นาที ก่อนจะค่อย ๆ จางหายไปและกลับสู่สภาพปกติ ท่ามกลางความประหลาดใจของนักท่องเที่ยวที่อยู่ในบริเวณนั้น ซึ่งหลายคนไม่พลาดที่จะหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาบันทึกภาพและโพสต์แชร์ลงในโซเชียลมีเดีย
ทั้งนี้ ผู้เผยแพร่ภาพยืนยันว่า ภาพที่เห็นไม่ได้ผ่านการตกแต่งหรือปรับแต่งสีใด ๆ ทั้งสิ้น โดยเป็นภาพจริงจากเหตุการณ์ขณะนั้น ซึ่งยังไม่มีการยืนยันแน่ชัดว่าแสงสีทองดังกล่าวเกิดจากสาเหตุทางธรรมชาติ การสะท้อนของแสงอาทิตย์ หรือปรากฏการณ์อื่น ๆ ที่ยังต้องรอตรวจสอบต่อไป