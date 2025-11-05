จนท.อุทยานทองผาภูมิไล่ตะครุบแก๊งลักลอบขุดดินร่อนทองกลางป่า ป่าต้นน้ำพังยับ! รวบได้ 1 รายเป็นกะเหรี่ยงปิล๊อกคี่

กาญจนบุรี - เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ สนธิกำลังทหาร–ตชด. บุกป่าลึกไล่ตะครุบแก๊งลักลอบขุดดินร่อนแร่ทองคำกลางหุบเขา หลังกล้องวงจรปิดแจ้งเตือนความเคลื่อนไหว พบกลุ่มผู้ต้องสงสัยกว่า 20 คน วิ่งหนีลงลำห้วยหลบหนีรอด รวบได้ 1 ราย พร้อมของกลาง 6 รายการ
วันนี้ (5 พ.ย.) นายยุทธพงค์ ดำศรีสุข หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี เปิดเผยว่า ตามนโยบายของ นายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และ นายราชันย์ บัวตรี ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) ที่สั่งการให้เข้มงวดกวดขันการบุกรุกป่า ทำไม้ ล่าสัตว์ และขุดหาทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่อนุรักษ์อย่างเด็ดขาด
โดยตั้งแต่ปลายปี 2567 จนถึงปีงบประมาณ 2568 เจ้าหน้าที่สามารถจับกุมผู้กระทำผิดลักลอบขุดดินร่อนหาแร่ทองคำในเขตอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ รวม 42 คน เป็นคนไทย 7 คน ชาวเมียนมา 11 คน และบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียน (กลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยง) 24 คน พบความเสียหายพื้นที่ป่าต้นน้ำชั้น 1A จำนวน 2 แปลง เนื้อที่รวมกว่า 27 ไร่
ล่าสุดเมื่อวันที่ 1-2 พฤศจิกายนที่ผ่านมา กล้องวงจรปิดตรวจจับกลุ่มบุคคลราว 15-20 คน เดินเท้าขึ้นไปบนยอดเขาบริเวณบ้านปิล๊อกคี่ หมู่ 4 ต.ปิล๊อก อ.ทองผาภูมิ เพื่อขุดดินร่อนหาแร่ทองคำในพื้นที่ตรวจยึดเนื้อที่ 13-3-68 ไร่
ต่อมาเวลา 18.00 น. วันที่ 3 พฤศจิกายน เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ สนธิกำลังกับเจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจลาดหญ้า กองกำลังสุรสีห์ และตำรวจตระเวนชายแดนที่ 135 เดินทางด้วยเรือก่อนลัดเลาะเท้าขึ้นเขาผ่านป่ารกทึบ ใช้เวลาหลายชั่วโมงในการเข้าถึงพื้นที่เป้าหมาย โดยเจ้าหน้าที่ต้องแบ่งกำลังออกเป็น 2 ชุด พร้อมปลอมตัวให้คล้ายชาวบ้านเพื่อป้องกันการแจ้งเตือน
กระทั่งวันที่ 4 พฤศจิกายน เวลาประมาณ 13.30 น. เจ้าหน้าที่พบกลุ่มชายต้องสงสัยถือถุงดินเดินออกจากแปลงขุดร่อน จึงแสดงตัวเข้าจับกุม แต่กลุ่มคนดังกล่าวอาศัยความชำนาญพื้นที่ วิ่งหลบหนีลงลำห้วยในหุบเขาลึก หลุดรอดไปได้หลายคน
อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่อีกชุดสามารถจับกุมได้ 1 ราย ทราบชื่อภายหลังคือ นายธนาวุฒิ ทองดี อายุ 31 ปี เชื้อชาติกะเหรี่ยง ไม่มีสถานะทางทะเบียน บัตรขึ้นต้นด้วยเลข “0” อาศัยอยู่หมู่ 4 ต.ปิล๊อก อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
ตรวจยึดของกลาง 6 รายการ ได้แก่1.ถุงพลาสติกบรรจุดินน้ำหนักรวม 184 กรัม จำนวน 1 ถุง 2.ถุงผ้าบรรจุดินน้ำหนักรวม 20 กิโลกรัม จำนวน 1 ถุง 3.โทรศัพท์มือถือ 1 เครื่อง 4.มีดเหน็บ 1 เล่ม 5.ไฟฉายคาดหัว 2 อัน 6.เป้กระสอบสีฟ้า 1 ใบ
ตรวจสอบพิกัดพบจุดจับกุมอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลม เจ้าหน้าที่ใช้เวลาหลายชั่วโมงนำผู้ต้องหาและของกลางกลับถึงที่ทำการอุทยาน ก่อนส่งพนักงานสอบสวน สภ.ปิล๊อก ดำเนินคดีตามกฎหมาย