โรงแรม เดอะ นาคา ไอส์แลนด์ ภูเก็ต สัมผัสประสบการณ์เหนือระดับบนเกาะส่วนตัวแห่งอันดามัน ที่ซึ่งความยั่งยืนผสานกับเสน่ห์เหนือกาลเวลาอย่างลงตัว

ภูเก็ต ประเทศไทย – โรงแรม เดอะ นาคา ไอส์แลนด์ เอ ลักซ์ชัวรี่ คอลเลคชั่น รีสอร์ท แอนด์ สปา ภูเก็ต เชิญนักเดินทางผู้ชื่นชอบความหรูหรา มาสัมผัสประสบการณ์พักผ่อนที่ผสานอย่างลงตัวระหว่างการใช้ชีวิตบนเกาะอย่างเหนือระดับ ความงดงามทางวัฒนธรรมของอันดามัน และการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
เดอะ นาคา ไอส์แลนด์ ภูเก็ต รีสอร์ทระดับ 5 ดาว ตั้งอยู่บนเกาะส่วนตัวท่ามกลางทะเลอันดามัน มาพร้อมกับความเงียบสงบและความเป็นส่วนตัวสูงสุด โดยได้รับการรับรอง จากมูลนิธิใบไม้เขียว ภายใต้แนวคิดหลัก "รู้ประหยัด รักษ์สิ่งแวดล้อม" สะท้อนความมุ่งมั่นในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง ที่นี่ คุณจะได้สัมผัสประสบการณ์ที่ให้ความสำคัญทั้งความงดงามของธรรมชาติ วัฒนธรรมท้องถิ่น และการดำเนินงานที่ยั่งยืน เพื่อการพักผ่อนที่เปี่ยมไปด้วยความหมายและความทรงจำอันล้ำค่า
สำหรับ เดอะ นาคา ไอส์แลนด์ ภูเก็ต ความยั่งยืนไม่ใช่เพียงถ้อยคำ แต่คือวิถีชีวิตในทุก ๆ วัน ตั้งแต่การติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์เพื่อผลิตพลังงานสะอาด การลดใช้พลาสติกอย่างเข้มงวด ไปจนถึงการทำความสะอาดชายหาดเป็นประจำทุกสัปดาห์เพื่อรักษาความงดงามของหาดทรายและท้องทะเลให้บริสุทธิ์
ความมุ่งมั่นนี้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ Serve360 ของแมริออท อินเตอร์เนชันแนล ซึ่งมุ่งเน้นโครงการ 2025 Sustainability & Social Impact ที่ท้าทายและสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อโลกในระยะยาว
นอกจากนี้ เดอะ นาคา ไอส์แลนด์ ภูเก็ต ยังให้ความสำคัญกับการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนท้องถิ่น ผ่านบริการเรือเฟอร์รีเชื่อมเกาะนาคาใหญ่กับภูเก็ต เพื่ออำนวยความสะดวกแก่พนักงานและชาวบ้าน รวมถึงโครงการ Naka School Community Outreach Program ที่ส่งเสริมเยาวชนในโรงเรียนบ้านเกาะนาคา ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ การทำงานเป็นทีม และพัฒนาทักษะด้านภาษา พร้อมเปิดโอกาสให้แขกผู้เข้าพักได้มีส่วนร่วม
อีกทั้งยังสนับสนุนงานหัตถกรรมท้องถิ่นด้วยการจำหน่ายกระเป๋ากระจูดสานจากจังหวัดพัทลุง โดยรายได้ทั้งหมดจะส่งตรงถึงช่างฝีมือท้องถิ่น เพื่อสร้างรายได้และส่งเสริมชุมชนอย่างยั่งยืน
เสน่ห์ของเกาะนาคาใหญ่เปิดโอกาสให้ผู้ที่แสวงหาความผ่อนคลายได้สัมผัสธรรมชาติในหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการพายคายัคสำรวจเส้นทางทะเลผ่านป่าโกงกางที่เงียบสงบ หรือร่วมกิจกรรมชมนกกับทีมสันทนาการของโรงแรม เพื่อค้นพบระบบนิเวศที่อุดมสมบูรณ์ซึ่งมีนกหลากหลายสายพันธุ์กว่า 50 ชนิดอาศัยอยู่รอบเกาะ
นอกจากนี้ เดอะ นาคา ไอส์แลนด์ ภูเก็ต ยังมอบประสบการณ์พิเศษผ่านกิจกรรม Naka Garden Tour ของ The Luxury Collection ที่พาท่านเยี่ยมชมธรรมชาติรอบรีสอร์ท สัมผัสความงดงามของดอกไม้เมืองร้อน สมุนไพรหอม และพืชท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด
สำหรับผู้รักอาหารไทย เรามีกิจกรรม Epicurean Program คลาสสอนทำอาหารไทยที่เน้นวัตถุดิบท้องถิ่นและเทคนิคดั้งเดิม ถ่ายทอดรสชาติแท้จริงของอาหารไทย เพื่อให้ทุกมื้ออาหารที่นี่เป็นประสบการณ์ที่น่าจดจำ
ภายในสปานาคา แขกผู้เข้าพักสามารถผ่อนคลายไปกับทรีตเมนต์ซิกเนเจอร์อย่าง Naka Indigenous Massage ซึ่งผสมผสานพลังบำบัดจากสมุนไพรพื้นบ้านกับศาสตร์การนวดโบราณ เพื่อฟื้นฟูสมดุลของร่างกายและเติมเต็มความมีชีวิตชีวาอย่างล้ำลึก
นอกจากนี้ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกด้านสุขภาพครบครัน อาทิ ห้องซาวน่า ห้องอบไอน้ำ และห้องน้ำแข็ง รวมถึงคลาสโยคะและการบำบัดด้วยเสียงจากขันทิเบต ที่ช่วยเสริมสร้างความผ่อนคลายและความสงบภายในอย่างแท้จริง
เมื่อพระอาทิตย์ลับขอบฟ้า แขกจะได้ร่วมกิจกรรม Sunset Ceremony บริเวณริมทะเลที่งดงามและ ได้แรงบันดาลใจจากตำนานท้องถิ่นซึ่งเล่าถึงพญานาคที่ตื่นขึ้นยามสนธยา กิจกรรมนี้จะเริ่มเต้นด้วยจุดเทียนท่ามกลางแสงสีทองของขอบฟ้านี้ เชื้อเชิญให้ทุกคนได้หยุดนิ่ง สะท้อนความคิด และสัมผัสเรื่องราวทางวัฒนธรรมของเกาะอย่างลึกซึ้ง
ไม่ว่าท่านจะเดินทางมาเพื่อการพักผ่อนอันแสนโรแมนติก การท่องเที่ยวกับครอบครัว หรือการหลีกหนีมาพักใจเพียงลำพัง เดอะ นาคา ไอส์แลนด์ เอ ลักซ์ชัวรี่ คอลเลคชั่น รีสอร์ท แอนด์ สปา ภูเก็ต มอบประสบการณ์ที่จะสร้างความทรงจำงดงามที่จะอยู่กับท่านตลอดไป ที่นี่ ความยั่งยืนไม่เพียงคงอยู่ แต่ยังถูกส่งต่อให้ทุกๆมุม ของรีสอร์ทแห่งนี้
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ เดอะ นาคา ไอส์แลนด์ เอ ลักซ์ชัวรี่ คอลเลคชั่น รีสอร์ท แอนด์ สปา ภูเก็ต กรุณาโทร +66 (0) 76 371 400 ส่งอีเมล์ไปที่ naka.reservations@luxurycollection.com หรือติดตามข่าวสารผ่านช่องทางต่อไปนี้:
เว็บไซต์: www.marriott.com/en-us/hotels/pyxlc-the-naka-island-a-luxury-collection-resort-and-spa-phuket/overview
Facebook: www.facebook.com/thenakaisland
Instagram: www.instagram.com/nakaislandphuket
Line Official: lin.ee/6wOs1Rw